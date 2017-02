Temelín (Českobudějovicko) - Jaderná elektrárna Temelín vyrobila v lednu rekordních 1,627 milionu megawatthodiny (MWh) elektřiny. Je to nejvyšší měsíční výroba od začátku provozu elektrárny v prosinci 2000. Pomohlo především mrazivé počasí, kdy se lépe ochlazuje voda v chladicích věžích. ČTK to řekl mluvčí Temelína Marek Sviták.

Lednové výroby patří v Temelíně tradičně k nejvyšším. Dosavadní měsíční rekord z října 2015 překonal Temelín o 393 MWh. Nejvyšší denní výroby dosáhly oba bloky minulý měsíc 30. ledna, a to 55.689 MWh, naopak nejméně 13. ledna, kdy z elektrárny odešlo do sítě 52.104 MWh.

"Lednová výroba by vystačila jihočeským domácnostem téměř rok a půl. Pomáhá chladné počasí a i to, že leden má 31 dní. A každá hodina provozu má na výrobní výsledky vliv,“ řekl Sviták.

Ačkoli v lednu padl výrobní rekord, ohledně dlouhodobé předpovědi je vedení elektrárny opatrné. Celkové výsledky podle temelínského ředitele Bohdana Zronka hodně ovlivní odstávka pro výměnu paliva. Ta začne na druhém bloku ve druhé polovině května, ČEZ ji plánuje na necelé tři měsíce. Odstávka prvního bloku začne v závěru roku. "Velmi pečlivě sledujeme ve spolupráci s výrobcem turbínu druhého bloku. Je totiž citlivá na změny parametrů," řekl Zronek.

Oba temelínské bloky jedou na plný výkon. Výkon druhého bloku je podle Svitáka přibližně o deset megawatt vyšší. "Z prvního bloku totiž vytápíme vlastní areál a nedaleký Týn nad Vltavou,“ řekl mluvčí.

Temelín je největším zdrojem výroby elektřiny v Česku, jeho produkce pokryje pětinu české spotřeby. Loni elektrárna vyrobila 12,1 TWh elektřiny, téměř o dvě TWh méně než v roce 2015. Nižší produkci způsobily odstávky. I tak Temelín vyrobil ze všech českých zdrojů nejvíc: jeho elektřina by vystačila českým domácnostem na deset měsíců, jižní Čechy by s ní vydržely téměř čtyři roky. Dosud nejvíce elektřiny Temelín vyrobil v roce 2012, kdy do sítě dodal 15,3 TWh elektřiny.