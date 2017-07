Temelín (Českobudějovicko) - Jaderná elektrárna Temelín dnes obnovila výrobu elektřiny na druhém bloku. Připojením turbogenerátoru k přenosové soustavě tak dnes ve 4:52 skončila odstávka, která trvala necelých 73 dní, energetici ji zvládli oproti plánu o necelé dva týdny rychleji. Plného výkonu by měl blok dosáhnout během tohoto týdne. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Od začátku roku vyrobil Temelín 9,137 terawatthodiny elektřiny. Odstávka prvního bloku pro výměnu paliva začne v závěru roku, plánuje se také na tři měsíce.

V době odstávky, která začala 19. května, zvládli energetici přes 10.000 činností. Vedle výměny čtvrtiny paliva patřily k nejdůležitějším modernizace kompenzátoru objemu, kontroly bezpečnostních systémů a prověrka toho, jak těsní ochranná budova kolem reaktoru. Na každém bloku se provádí jednou za čtyři roky, při ní se do ochranné budovy přivede přes 40 tun vzduchu.

Poprvé energetici řídili odstávku z nově vybudovaného centra, jež se nachází na ploše zhruba 500 metrů čtverečních. Jak řekl Sviták, čtyřicet odborníků z elektrárny i od dodavatelů prvně koordinovalo celou odstávku z jednoho místa.

"V této odstávce jsme zúročili dobrou přípravu i změny posledních let. Všechno do sebe správně zapadlo, perfektně fungovala spolupráce a díky tomu jsme spustili blok o několik dní dřív. Teď budou důležité první dny provozu, podobně jako u auta, které po několika týdnech opustí servis," řekl ředitel divize Jaderná energetika Bohdan Zronek.

Druhý temelínský blok začal dnes vyrábět elektřinu při padesátiprocentním výkonu reaktoru. "Nyní se bude výkon reaktoru postupně zvyšovat a na 80 procentech budou následovat další energetické testy, aby se ověřilo rozložení výkonu reaktoru," řekl mluvčí. Vedle toho technici sledují i to, jak fungují další zařízení v jaderné a nejaderné části včetně jedné ze dvou největších českých turbín.

"Lze to přirovnat k hodinářské práci. Je to zařízení, které váží zhruba 2000 tun a některé jeho části se pohybují nadzvukovou rychlostí. A my ho musíme vyvážit a sestavit s přesností na setiny milimetrů," řekl Zronek.

Temelínská elektrárna je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. První elektřinu vyrobil Temelín v prosinci 2000. Loni vyrobil 12,1 terawatthodiny (TWh) elektřiny, téměř o dvě TWh méně než v roce 2015. Nižší produkci způsobily odstávky. I tak Temelín vyrobil ze všech českých zdrojů nejvíc: jeho elektřina by vystačila českým domácnostem na deset měsíců, jižní Čechy by s ní vydržely téměř čtyři roky.