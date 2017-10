Praha - Poslední příležitost přesvědčit nerozhodnuté voliče vpředvečer prvního dne voleb dostanou dnes na televizních obrazovkách lídři stran s největším potenciálem podle průzkumů. Desítka lídrů dostala pozvání do debaty České televize, která začíná ve 21:30, předcházet jí bude duel Andreje Babiše (ANO) a Lubomíra Zaorálka (ČSSD) na Nově. Pořadem soukromé televize se bude dopoledne zabývat pražský městský soud. Piráti chtějí žalobou duelu zabránit, stanice by podle nich měla poskytnout prostor i zástupcům dalších stran.

Možnost debatovat v České televizi dostali představitelé stran, které mají největší volební potenciál, tedy ANO, ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09, SPD, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a Zelených. Aby se jí mohli zúčastnit Babiš Zaorálek, které si na 19:55 pozvala Nova, ji veřejnoprávní televize posunula na 21:30. Analytici letos často podtrhují důležitost závěrečných debat vzhledem k vysokému počtu dosud nerozhodnutých voličů.

Správní soud žalobu Pirátů projedná přednostně a veřejně. Obdržel jí ve čtvrtek 12. října a jednání naplánoval hned o týden později. Podle Pirátů by měl Nově uložit, aby se odvysílání duelu zdržela až do doby, než o věci rozhodne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Radě má soud nakázat, aby s Novou zahájila řízení a vyzvala ji ke zjednání nápravy. Pokud by to stanice neučinila, má to RRTV projednat jako přestupek.

Nova se proti obviněním z porušování zákona už dříve ohradila. Duel dvou nejvážnějších kandidátů na premiéra je podle ní běžnou praxí západních stanic. RRTV tvrdí, že zahájit správní řízení s Novou není možné. Argumentuje tím, že monitoruje a analyzuje odvysílané pořady a nemá žádnou oporu v zákoně k tomu, aby "preventivně" spustila řízení kvůli pořadu, který by si například předem vybrala z televizního programu. Takový postup rada označila za "svého druhu nepřípustnou cenzuru".