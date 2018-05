Washington - Populární americký sictom Roseanne vysílaný televizní stanicí ABC skončí kvůli rasistické poznámce jeho hlavní představitelky. Komička Roseanne Barrová se na twitteru urážlivě vyjádřila o bývalé černošské poradkyni exprezidenta Baracka Obamy, kterou nepřímo přirovnala k opici. Vedení stanice v úterý tweet odsoudilo a ukončilo s Barrovou spolupráci.

Konec jedné z nejsledovanějších komediálních sérií televize vlastněné společností Walt Disney způsobilo několik slov, které Barrová v pondělí na twitteru adresovala poradkyni předchůdce Donalda Trumpa v prezidentském úřadě Valerii Jarrettové. Označila ji za společného potomka Muslimského bratrstva a Planety opic.

ABC o den později zareagovala na poprask, který slova způsobila na sociálních sítích. Televize poznámku označila za "odpudivou, zavrženíhodnou a neslučitelnou s našimi hodnotami" a oznámila, že se sitcomem končí. Barrové nepomohlo, že se omluvila, tweet smazala a prohlásila, že šlo o špatný vtip.

Seriál o ženě z chudé pracující rodiny vysílala ABC v 80. a 90. letech a loni se k němu rozhodla vrátit, což jí přineslo až nečekaně vysoký divácký úspěch. Postava Barrové v nové řadě prohlásila, že volila Trumpa, což podle prezidenta, který si rád přisvojuje rozmanité zásluhy, přispělo k vysoké sledovanosti sitcomu. Prezidenta ostatně veřejně podpořila sama komička.

Barrová se podle agentury AP často negativně vyjadřuje o lidech spojených s americkou levicí a má sklon věřit konspiračním teoriím. Nedávno se například opřela do miliardáře zastávajícího liberální hodnoty George Sorose či dcery exprezidenta Billa Clintona Chelsea. Osudný tweet s Jarrettovou napsala poté, co se zapojila do diskuse vyvolané konspirační teorií o Obamově původu, kterou v minulosti veřejně šířil například i Trump.

ABC zaujala k Barrové rázný postoj až poté, co ji veřejně odsoudili někteří spolupracovníci ze seriálu. Například jedna z autorek scénáře Wanda Sykesová uvedla, že už na dalších dílech nebude s Barrovou spolupracovat. Představitelka jedné z rolí Sara Gilbertová zase označila tweet za odpudivý.