Benátky nad Jizerou (Mladoboleslavsko) - Samička zubra narozená koncem loňského května v přírodní rezervaci mezi Benátkami nad Jizerou a Milovicemi dostala dnes jméno Tula. Kmotrem telátka se stal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Křtu se zúčastnil také starosta Benátek Jaroslav Král (ODS) a ředitel ochranářské organizace Česká krajina Dalibor Dostál.

"Tula je jméno, které vybrali čtenáři iDnes.cz. Znamená to v překladu klidná nebo pokojná. Myslím si, že je to pěkné jméno, a jak vidíte na telátku, tak si myslím, že se vybralo správně, protože skutečně ta zubří slečna vypadá velmi klidně," řekl ČTK Brabec.

Mládě se narodilo na konci loňského května. "Na přírůstek nás upozornilo nezvyklé chování stáda divokých koní. Zpozorněli a upřeně se dívali na jedno místo. Právě tam jsme pak zpozorovali zubří samici s mládětem," řekl Dostál. Matkou mláděte je nejstarší, vůdčí samice stáda jménem Podstolina II., která se v roce 2007 narodila v polské rezervaci Pszczyna.

Další mláďata zubrů jsou očekávána v letošním roce. "Teď tu máme osm dospělých zubrů a zatím jedno mládě. Další mláďata by podle našich očekávání měla přibýt už letos," uvedl Dostál.

Starosta Král řekl, že je rád za takovouto rezervaci kousek od města. "Plánujeme tady udělat systém cyklostezek, chceme tady udělat i pozorovatelnu, chceme tady vytvořit i vzorkovnici rostlin, které jsou chráněné aby lidi věděli, o co jde," řekl Král.

Zatím posledními přírůstky v rezervaci se stala dvě hříbata divokých koní, která se narodila začátkem února. Rozmnožit se již podařilo všechny tři chované druhy zvířat.

"Já projekty návratů zvířat do divoké přírody strašně podporuji. Jsem rád, že vznikají právě zezdola, protože to jsou ty nejcennější projekty, kdy se domluví parta lidí, osloví třeba město nebo region a přemýšlí o tom, co udělat s nějakým územím," řekl Brabec. Obdobné projekty jsou podle Brabce podporovány jak z evropských peněz, tak i z českých grantů.

V bývalém vojenském prostoru se nachází rezervace s velkými kopytníky na 160 hektarech. Na dvou pastvinách žije 30 dospělých divokých koní a 17 hříbat, osm dospělých zubrů, jedno zubří mládě a šest dospělých praturů a pět pratuřích mláďat. Rezervace se podle původních plánů měla už loni rozšířit. Vzhledem ke sporům Středočeského kraje s bývalým nájemcem se však proces zdržel.