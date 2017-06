Brno - Propad důvěry voličů ČSSD musí vyřešit předseda strany Bohuslav Sobotka a statutární místopředseda Milan Chovanec. ČTK to dnes řekl poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) v reakci na spekulace o možném odchodu Sobotky z čela ČSSD vzhledem ke slabým volebním preferencím strany vyplývajících z průzkumů. Podle Tejce nyní bude každé řešení špatné a těžko lze se současnou situací něco udělat. Tejc je kritikem současného vedení a na březnovém sjezdu nabízel změnu. Po prohraném boji s Chovancem o funkci statutárního místopředsedy odstoupil z jihomoravské kandidátky, kde měl Sobotkovi dělat dvojku. Jeho rozhodnutí nekandidovat platí.

Podpora voličů ČSSD v průzkumech delší dobu klesá, nyní je něco málo přes deset procent. "Před sjezdem i na sjezdu jsem varoval před tím, že musíme provést změny, nebo dojde k tomu, co se stalo teď, a to je výrazný propad důvěry našich voličů. Nabídl jsem změnu, ale ČSSD zachovala skoro totožné vedení a už se s tím teď dá těžko něco dělat," řekl Tejc.

Podle něj musí hledat řešení vedení strany, ve kterém není. "Teď je to v rukou těch, kterým dali delegáti důvěru, a to je Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec. Ti jsou zodpovědní a musí hledat řešení. V tuto chvíli ale podle mě jakékoliv řešení bude špatné," uvedl Tejc, který si stojí za svým rozhodnutím nekandidovat. "Že bych se objevil a provedl razantní otočku, to jsem navrhoval na sjezdu. Tehdy jsem delegáty nepřesvědčil a respektuji to, takže to platí i teď," dodal poslanec.

Situace znepokojuje brněnského předsedu ČSSD Olivera Pospíšila. "Pokud se mají personálie předsedy a lídra řešit pár měsíců po sjezdu, je to nešťastná situace. Nevím, jestli by to přineslo nějaký efekt. Jsem zklamaný, že strana nenačetla situaci už na sjezdu a nevyřešila to. Bohuslav Sobotka měl zvážit, zda pokračovat na postu předsedy, jestli straně třeba už neodevzdal vše, co mohl," řekl ČTK Pospíšil. Pokud Sobotka odstoupí, bude muset mít nástupce. "Bližší je nám asi Lubomír Zaorálek než kdokoliv jiný. Musí to být nějaká známá osobnost," doplnil Pospíšil.

Jihomoravský předseda ČSSD Roman Hanák ČTK řekl, že žádné oficiální stanovisko o Sobotkově odstoupení neslyšel. "Dokud to neoznámí, nechtěl bych se k tomu vyjadřovat. Je schválen jako lídr a z toho vycházím. Průzkumům nepřikládám takovou váhu. Pro mě jsou jasným průzkumem až volby. Vzpomeňme jen situaci před loňskými krajskými volbami," řekl Hanák, který tak připomněl, že podle průzkumů vyhrávala na jižní Moravě ČSSD, která nakonec byla třetí za vítězným ANO a KDU-ČSL.

Sobotka odmítl spekulace o svém odchodu komentovat, ve středu se bude situací zabývat stranické grémium. Strana se chystá i na sobotní programovou konferenci. Představení kampaně a programových hesel vyslechne ústřední výkonný výbor ČSSD, který má mezi sjezdy pravomoc odvolat předsedu a členy předsednictva. Některá média v posledních dnech přinesla informaci, že by se mohl Sobotka funkce předsedy sám vzdát. Podle zdroje ČTK z blízkosti Lidového domu takovou možnost nic příliš nenaznačuje.