Brno - Hokejisté Sparty potřetí ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy proti Brnu dali první gól, podruhé si vypracovali dvoubrankový náskok, přesto opět prohráli. Každé další zaváhání tak pro Pražany znamená nečekaně brzký konec sezony. Útočník Petr Vrána však věří, že Sparta ještě dokáže čtvrtfinále zdramatizovat. K tomu však musí vyhrát v sobotu.

"Neřekl bych, že by měla Kometa fyzicky navrch. Řekneme si, že budeme hrát určitým způsobem, dodržujeme to třetinu, třetinu a půl. Potom jako bychom měli strach o výsledek a přestaneme hrát. Kometa je zkušená a naše výpadky dokáže využít," řekl Vrána novinářům po prohře 3:4 v prodloužení.

Dnes Sparta vedla rychle 2:0, poté i 3:1, ale druhá polovina duelu patřila stejně jako v O2 areně Kometě. "Místo abychom hráli v klidu, nechci říci hráli na výsledek, ale udrželi tu samou hru jako v první třetině, tak jsme to pozměnili a nehráli podle našich představ," kroutil hlavou zkušený útočník. Problémem podle něj byly i fauly, po kterých část hráčů vypadla z tempa.

Pražané byli ve složité situaci již před brněnským pokračováním čtvrtfinále, teď jsou na tom ještě hůř. Ze stavu 0:3 v play off české extraligy ještě žádný celek sérii neotočil. Tým kouče Jiřího Kalouse navíc včetně závěru základní části prohrál popáté v řadě.

"Věděli jsme, že to nebude jednoduché, už když jsme jeli do Brna. Prohrát doma dva zápasy je špatné. Dnes jsme opět začali lépe, ale nezvládli jsme to. Nyní se ukáže, co v nás je. Jestli jsme schopni se s tím porvat. Nastoupit a hrát se stejným systémem," řekl Vrána.

Věří však, že to Sparta dokáže. "V sezoně jsme odehráli spoustu takových zápasů v Lize mistrů, dokázali se zvednout a zahrát dobré zápasy. Věřím, že tu sílu máme," podotkl.

Složitost situace ale podle něj stupňuje kvalita Komety. "Je to kvalitní mančaft. Nemůžeme si nic nalhávat, že šli z šestého místa nebo že jsou horší. Je to tým s obrovskými zkušenostmi a spoustou kvalitních hráčů. Nebude to jednoduché. Je to 3:0 a my musíme vyhrát každý zápas," řekl Vrána.

Klíčem k úspěchu je podle něj i jednoduchost. "Zbytečně si to často zavaříme a Kometa v sérii ukázala, že dokáže naše chyby potrestat. V podstatě každou větší. Jsou produktivní," dodal.