Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 30. března v Hradci Králové. Zprava Vladimír Roth a brankář Šimon Hrubec (oba z Třince) oslavují vyhrané utkání. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Hokejisté Třince skvěle vstoupili do semifinále play off extraligy a vyhráli oba zápasy na ledě Hradce Králové. Velkou zásluhu na tom měl brankář Šimon Hrubec, který v ČPP aréně inkasoval jen dvě branky a zlikvidoval 59 střel Východočechů. Série hraná na čtyři výhry nyní pokračuje v pondělí a úterý na ledě Ocelářů a cíl Hrubce a spol. je jednoznačný. Minimálně jedno z domácích utkání vyhrát a udělat další krok k postupu do finále.

"Kdyby nám to někdo řekl před sérií, nevím, jestli bychom si mysleli, že je ten člověk normální. Ale na to se nikdo ptát už nebude. Z Hradce jsme si odvezli dvě extrémně důležité výhry a musíme s pokorou uhájit aspoň jeden zápas doma," řekl Hrubec po páteční druhé třinecké výhře.

Šestadvacetiletého gólmana potěšilo, že si Oceláři úspěchy na hradeckém ledě zasloužili. V obou duelech měli často herní převahu i více šancí. "To je pravda, ale štěstí taky potřebujete. Třeba první gól v celé sérii byl hradecký vlastňák. Ale jinak tím bruslením, nasazením, střelbou jsme si takový haluz zasloužili. Hokej je někdy krutej, ale v tomhle je spravedlivej," uvedl.

Na Hrubce doposud prošlo 61 střel, řadu dalších ale jeho spoluhráči zblokovali. "Kluci to dělali celou sezonu, takže překvapený nejsem. Teď v play off jenom podřadili a skáčou tam o to víc. Měli možná stejně zákroků jak já. Hradec střílel opravdu hodně a kluci všechno odchytali za mě," ocenil Hrubec obětavost spoluhráčů.

Hrubec na úvod semifinále jistým výkonem deptal soupeře, ale nepřeceňuje to. Zřejmě i proto, že si dobře pamatuje, že ve čtvrtfinálové sérii proti Pardubicím dvakrát střídal.

"Jestli budeme hrát jako doteď, tak věřím, že se Hradci do hlavy dostaneme jako celý tým. Nejlepší je, že u nás není žádný jednotlivec, žádná individualita. Jsme tým," podotkl. V minulosti byl přitom Třinec považován za mužstvo individualit. "Teď se to ale celé sešlo tak, že jsme tým. Mladí jedou jak pily. Těžko se tady vyzdvihuje jeden hráč. Vyhrává Třinec, o tom to je," konstatoval Hrubec.

Třinec ve čtvrtfinále vyhrál všechny domácí zápasy, pokud na tuto bilanci naváže i proti Mountfieldu, bude již v úterý slavit postup do bojů o titul. Hrubec ale přehnaný optimismus brzdí. "Udělali jsme dva krůčky ze čtyř. Ale musíme dál držet pokoru. Vedeme 2:0, to fakt nic neznamená," řekl Hrubec.