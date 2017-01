Praha - Útočník Stanislav Tecl přestoupil z Jablonce do Slavie. S druhým celkem prvoligové tabulky, ve kterém si před sedmi lety připsal první start v nejvyšší soutěži, podepsal šestadvacetiletý fotbalista tříletou smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

"Bylo to hrozně rychlé. V pondělí jsem se o přestupu dozvěděl a hned jsme se domluvili," uvedl Tecl na internetových stránkách Slavie. "Vracím se po sedmi letech. Za tu dobu jsem něco prošel a teď je na mně, abych to ve Slavii zúročil. Přicházím s nejvyššími ambicemi, sezona je skvěle rozehraná. Máme ty nejvyšší cíle," dodal.

Tecl je odchovancem Jihlavy a v Edenu krátce hostoval na jaře 2010, kdy zasáhl do čtyř zápasů. Poté se vrátil na Vysočinu a před čtyřmi lety zamířil do Plzně, s kterou získal dva tituly. Z Viktorie předloni v červnu zamířil do Jablonce, kde se potkal se současným koučem červenobílých Jaroslavem Šilhavým.

"Standu znám velmi dobře a do týmu jsem si ho přál," prohlásil Šilhavý. "Je to velmi kvalitní a charakterní hráč se zkušenostmi z evropských pohárů. Jsem přesvědčen, že do kabiny zapadne bez problémů a na hřišti se mu bude dařit," přidal pětapadesátiletý trenér.

V první lize má Tecl na kontě 38 gólů ve 110 zápasech. Do sezony se dvojnásobný český reprezentant kvůli zdravotním potížím zapojil až v sedmém kole a v osmi duelech nastřílel čtyři branky.

Pro Slavii je Tecl šestou zimní posilou. Celek z Edenu už angažoval záložníky Jana Sýkoru, Marka Alvira, obránce Michaela Lüftnera s Perem-Egilem Floem a brankáře Přemysla Kováře.