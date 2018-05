Praha - K jednomu gólu přispěl, druhý dal sám. Útočník Stanislav Tecl tak zařídil výhru fotbalistů Slavie 2:0 nad Plzní a svému bývalému celku oddálil oslavy titulu. To pro něj bylo hlavní motivací, jelikož nechtěl, aby fanoušci Pražanů museli v Edenu sledovat slavící Viktorii.

"Nechtěli jsme připustit, aby tu Plzeň slavila titul před našimi fanoušky, kteří si to nezaslouží. Takže jsem rád, že jsme to zvládli. Kdyby tu teď slavila Plzeň titul, nebylo by to nic příjemného," řekl Tecl po utkání novinářům.

Slavia tak tři kola před koncem ligové sezony snížila náskok vedoucí Plzně na šest bodů. Podle Tecla se však boj o titul už nezamotá. "Plzeň má tak zkušené mužstvo, že si to pohlídá. Proto mě pořád mrzí zápasy, které jsme předtím nezvládli a připravili jsme se tak o boj o titul," litoval Tecl.

Dnes však se spoluhráči předvedl výkon, který by si představoval každý zápas. "Podali jsme dobrý výkon a Plzeň jsme donutili k tomu, aby hrála takhle. Byli jsme na ně dobře připraveni, vlétli jsme na ně a hráli jsme dobře jako tým," těšilo Tecla.

Nejprve se přimotal k prvnímu gólu, když si naskočil na rohový kop, tečoval míč, který pak do branky ještě usměrnil plzeňský obránce Radim Řezník. "Ten gól určil ráz utkání. Ještě jsem to neviděl, jen vím, že to šlo někomu do nohy. Myslel jsme že Míšovi (Ngadeuovi) a že to byl jeho gól. Ale rozhodně mě nemrzí, že to nebyl můj gól," uvedl sedmadvacetiletý útočník Slavie.

Ve druhé půli se ale gólu dočkal po perfektně zahraném brejku, kličce brankáři a střele do prázdné brány. "Jarda Zmrhal mi dal krásnou přihrávku, Matúš (Kozáčik) proti mě vyběhl hodně rychle, takže mi nezbývalo nic jiného, než si ho obhodit. Že jsem to zakončil jako mazák? Tak věk už bych na to měl, ale zatím se mi to nedaří moc často," usmíval se Tecl.

Byl to pro něj už jedenáctý gól v sezoně a jediný zásah ho dělí od nejlepšího střelce ligy Michaela Krmenčíka. "Na korunu krále střelců ale nemyslím. My potřebujeme uhrát druhé místo a vyhrát pohár. To mě zajímá," řekl rezolutně.

Krmenčíka ale už mohl dotáhnout, kdyby si troufl na pokutový kop, který Miroslav Stoch zahodil. "Na penaltu jsem jít nechtěl, protože Koza (Kozáčik) mi v Plzni vždy tak tři z pěti chytil. Takže proti němu bych si na ní nevěřil," připustil Tecl obavy z bývalého spoluhráče.

Také měl ještě jednu velkou šanci, kdy běžel na Kozáčika, ale nechal se Davidem Limberským obrat o míč. Situaci nejprve sudí posoudil jako penaltu, ale po konzultaci s videem ji odvolal. "Měl jsem střílet o krok dřív, nechal jsme se doběhnout a to je škoda. Penalta to určitě nebyla, hned jsme věděl, že to penalta nebude," souhlasil s výrokem sudích reprezentační útočník.

Teď se bude se spoluhráči soustředit na středeční finále domácího poháru s Jabloncem v Mladé Boleslavi. "Před finále poháru je to velké povzbuzení. Ukázali jsme si, že s tímhle fotbalem můžeme být úspěšní, a když to zopakujeme ve středu, tak budeme úspěšní. Je potřeba si zapamatovat, jak jsme dnes hráli a vzít si z toho ponaučení," dodal.