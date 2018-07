Účastníci technoparty, která se původně měla konat u Chuderova nedaleko Ústí nad Labem, se 28. července 2018 sjeli na louku ve čtvrti Všebořice v Ústí nad Labem. Aparatury začaly hrát ráno, vždy v noci by měly být vypnuté. Akce na soukromém pozemku by měla trvat do pondělí. ČTK/Hájek Vojtěch