Brno - Počítače možná za pár let dokážou sestavit jednoduchou sportovní nebo ekonomickou zprávu. Pro novináře to však nemusí být špatné znamení a profesní hrozba, vyplynulo z dnešní debaty odborníků o nových technologiích na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pokrok třeba novinářům uvolní ruce k intelektuálně náročnějším úkolům a osobnějšímu žurnalistickému svědectví, o které je mezi současnými čtenáři zájem a na které stroj nestačí.

Experti a profesionálové pozvaní na každoroční multimediální den se shodli na tom, že technologický rozvoj médií zvyšuje nároky na všestrannost novináře. Zároveň nutí redakce hledat stále nové cesty, jak oslovit a zaujmout roztříštěné publikum, které má k dispozici nepřeberné množství informací a zábavy.

"Obsah už není král, ale komodita. Je to něco, čeho je tak moc, že už to nemá v podstatě žádnou cenu," řekl šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. O co ovšem podle odborníků publikum stojí, je obsah nadstandardní, prémiový, cokoli nad rámec zpravodajské nabídky přinášené všemi médii.

"Musí to být něco, co dokážete udělat jedině vy," uvedl zástupce šéfredaktora slovenského Denníku N Tomáš Bella. Podle něj v předních světových médiích přibývá článků psaných v první osobě, stejně jako materiálů, které kromě informační hodnoty nesou také emoce. "Důvěryhodnost už nevyplývá z toho, že jsem instituce, která o tom píše, ale že jsem člověk, který to zažil," míní Bella.

Jak se mění svět médií, musí se měnit také vzdělávání budoucích novinářů. Brněnská katedra žurnalistiky chystá reakreditaci tak, aby studium více odpovídalo současným potřebám, naznačil vedoucí katedry Jakub Macek. Dřívější členění na tištěná, audiovizuální a online média přestává podle Macka dávat smysl, různé formáty se prolínají.

"Novinář by měl umět uvažovat i jinak než jen v písmenech," řekl Bella. Zmínil schopnost pracovat s videem nebo analyzovat a interpretovat data. "Bez toho se novinář neobejde," potvrdil důležitost statistických znalostí Macek.

Důležitá je také ochota stále se učit nové věci. Reportéři Denníku N přinášejí prostřednictvím facebooku živé přenosy důležitých událostí. "Myslím, že je to i baví. Před čtyřmi roky by je při tom nenapadlo, že by to mohla být jejich práce," uvedl Bella.

I profesionál musí podle Slížka zůstávat otevřený a pořád se učit. A počítat s tím, že se brzy bude muset učit zase něco nového.