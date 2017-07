Liberec - Technické muzeum v Liberci se postupně rozšíří do dalších tří pavilonů bývalého výstaviště v centru města. Zatím je v jednom a potřebám muzea už to nestačí. Rozšíření je obrovská šance ukázat návštěvníkům mnohem více, řekl ČTK ředitel muzea Jiří Němeček. Muzeum získalo pavilony do pronájmu od radnice na deset let.

V každém z pavilonů bude něco jiného, jeden bude zaměřený na průmyslovou historii Liberce, druhý na městskou veřejnou dopravu, u třetího se náplň hledá. "Máme několik idejí, ještě jsme se ale nerozhodli, kterou vybereme," uvedl ředitel muzea.

Video: Technické muzeum v Liberci se rozšíří do dalších tří pavilonů 13.07.2017, 13:59, autor: per/syk, zdroj: ČTK/Liberec

Pavilony bude muzeum zpřístupňovat postupně, jako první přijde na řadu průmyslový. Otevření je plánováno na 9. září. "Chceme ukázat na čem Liberec vznikl. Kdyby nebylo průmyslu, tak by nebyl tím, čím je," uvedl Němeček. Exponáty získává muzeum od škol i firem, mezi nejstarší bude patřit textilní stroj z 19. století. Právě na textilní výrobě byl Liberec průmyslově postaven, důležitou roli v tom hrálo i strojírenství. "Stroj je ukázkou úžasné strojařiny z 19. století, který už v té době byl řízen děrnými štítky," řekl Němeček. V pavilonu bude třeba i vybavená dílna z přelomu 19. a 20. století nebo ukázky současné výroby. "To je něco, co si myslíme, že nikdo z muzeí nemá. Chceme ukázat, jak se to dělá," uvedl ředitel. Při vstupu do muzea bude na děti čekat například otázka, jak se vyrábí nárazník do aut. Odpověď získají v expozici.

Ještě před otevřením je ale podle Němečka čeká hodně práce. Pavilony jsou v špatném stavu, zatéká do nich, některá okna potřebují vyměnit a opravit je nutné třeba i elektroinstalaci. "Proto hledáme všechny, kteří by byli ochotni nám přijít pomáhat. Nabízíme za to dobré zacházení a celoroční vstupenku pro pomocníka i jeho rodinu," uvedl ředitel muzea.

Technické muzeum vzniklo úpravou jednoho nevyužívaného pavilonu. Vybudovala ho parta nadšenců sdružená ve stejnojmenném spolku, veřejnosti je přístupné od září 2014. Návštěvníci v něm najdou několik desítek historických aut a motocyklů, ale také tramvaje nebo lokomotivy. Expozice se průběžně obměňuje, letos tam je například i sbírka jízdních kol anebo předválečný britský luxusní automobil Lagonda. Spolek má podporu města v žádosti o evropské dotace. Cílem je proměnit bývalé výstaviště v zábavní technický park Technopark. V plánech je, že se do areálu přemístí klub historických tramvají, postavena bude veřejně přístupná dílenská akademie a vybudován park s technickými exponáty. Jedním z cílů projektu je přilákat děti ke studiu technických oborů.