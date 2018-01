Jindřichův Hradec - Parní lokomotiva Malletka z roku 1907, kvůli jejímuž poškození se Národní technické muzeum soudí se společností Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), se v prosinci vrátila muzeu. Skončila nájemní smlouva. ČTK to zjistila z webu JHMD a informaci potvrdil ředitel odboru železničního muzea Michal Novotný.

"Je nám samozřejmě líto, že návštěvníci naší úzkokolejky v nadcházející sezoně tuto lokomotivu neuvidí. Intenzivně jsme se snažili o prodloužení nájemní smlouvy, ale nebyli jsme úspěšní," uvedl statutární ředitel JHMD Boris Čajánek.

Malletka se dvěma parními stroji za sebou, která váží podle Čajánka 27 tun, byla převezena do železničního depa Národního technického muzea v Chomutově. "Soudní pře nadále běží, jen doběhla smlouva a předměty se fyzicky vrátily," řekl ČTK Novotný.

JHMD měla čtyři parní lokomotivy, nejstarší z roku 1898. Kvůli Malletce se s firmou soudí Národní technické muzeum, žaluje poškození lokomotivy. Jindřichohradecký soud uvedl, že podle žalobce činí škoda dva miliony korun.

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, která vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice, skončila v posledním obchodním roce se ztrátou před zdaněním 18,2 milionu Kč. Rok předtím byl zisk před zdaněním milion. Vyplývá to z veřejně dostupných zdrojů. JHMD se 75 zaměstnanci ročně převezou 400.000 lidí, z toho 90.000 turistů, jejichž počet roste v jednotkách procent.