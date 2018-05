Praha - Taxikáři vyzvali firmy Uber a Taxify k zastavení činnosti do doby, dokud nebudou jejich řidiči dodržovat zákonné podmínky. Vyplývá to z dnešního prohlášení Sdružení českých taxikářů (SČT), které proti tzv. alternativním taxislužbám protestuje dlouhodobě. Firma Uber minulý týden podepsala memorandum s vládou, podle něhož budou muset její řidiči splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Podle taxikářů to však nestačí a řidiči Uberu by měli mít i například taxametry.

Podle SČT jsou Uber a Taxify běžnými taxi dispečinky, které by měly dodržovat stejné podmínky jako ostatní podobné firmy. "Vyzýváme tyto společnosti k neprodlenému stažení všech řidičů, jezdících bez zákonných náležitostí," píše se ve výzvě taxikářů. Mezi zmíněné náležitosti patří licence, registrace a pojištění aut jako vozů taxislužby, označení cedulí taxi a osazení taxametrem.

Podle zástupců taxikářů pro Uber a Taxify neplatí část zákona, podle které je možné v některých případech provozovat taxislužbu bez označení a taxametru. Ta se podle jejich výkladu vztahuje například na hotelové taxislužby, nikoliv na běžné vozy určené široké veřejnosti. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý nicméně minulý týden uvedl, že ze zákona musí řidič buď jezdit v označeném a taxametrem osazeném voze, nebo musí mít předem stanovenou cenu. Zákazníci Uberu podle zástupců firmy zjistí cenu za přepravu při zadání cílového místa.

Sdružení dnes vyzvalo obě firmy také k dodržování maximální ceny jízdného, určené pražskou vyhláškou, a k plnění daňových povinností. Posledním požadavkem je, aby "okamžitě přestaly se lživým marketingem o sdílené ekonomice a progresivních technologiích." Dle mínění taxikářů alternativní taxislužby nepřinesly do oboru žádnou inovaci.

Memorandum, které Uber podepsal minulý týden spolu se zástupci vlády, některé z požadavků taxikářů obsahuje. Jde například o daňovou oblast či licence pro řidiče. Naopak na označení vozů či taxametrech vláda netrvala.

Taxikáři na protest proti působení obou firem v hlavním městě několikrát blokovali dopravu. Další protest ohlásili na minulý pátek, nakonec z něj však sešlo a zástupci taxislužeb se namísto něj vydali na jednání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Po jednání taxikáři uvedli, že o případných dalších protestech rozhodnou podle vývoje situace.

Uber v minulosti argumentoval tím, že není taxislužbou, ale že zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. To taxikáři kategoricky odmítají. Služby Uberu v Praze využívá podle informací firmy 300.000 lidí, což znamená nárůst počtu zákazníků za poslední rok o 60 procent. Počet aktivních řidičů se zvýšil o polovinu na 2000 lidí. Z toho 90 procent má ještě jiný zdroj příjmu.