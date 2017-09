Praha - Pražští taxikáři nekontaktovali magistrát s žádostí o jednání kvůli problematice Uberu. ČTK to dnes řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Na pondělním protestu u ruzyňského letiště řidiči taxi vyzvali primátorku, aby situaci kolem podnikání Uberu v hlavním městě vyřešila do pátečního odpoledne, jinak přistoupí k blokádě ulic. Nelíbí se jim, že město podle nich neřeší porušování zákona ze strany řidičů firmy Uber. Podle Krnáčové to není v kompetenci hlavního města.

David Bednář ze Sdružení českých taxikářů v pondělí před letištěm požadoval, aby primátorka přiměla Uber dodržovat zákony, nebo ho zastavila. Jinak podle něho taxikáři vyhlásí "generální stávku" a budou blokovat komunikace. Pondělního protestu se podle policie zúčastnilo kolem 70 taxikářů, organizátoři mluví o 400 lidech. Bednář ČTK řekl, že do pátku neplánují žádné další protesty.

Podle Krnáčové si zástupci řidičů nedohodli k této otázce žádné jednání ani se nepokusili radnici kontaktovat. Jde o jinou skupinu, než je Asociace koncesionářů v taxislužbě, která loni kvůli Uberu blokovala magistrálu. S tou vedení města opakovaně jednalo.

"Na ultimáta jsem nikdy nereagovala, nicméně i kdybych to tentokrát udělat chtěla, nic bych nezmohla. Taxikáři nechápou, že město nemůže Uber zakázat ani pro něj určovat podmínky. To je úlohou těch, kteří vytvářejí zákony," uvedla Krnáčová. Dodala, že město může jenom řidiče Uberu kontrolovat, což dělá.

Hlavní město nicméně může navrhovat úpravy zákonů. Magistrát už nějakou dobu prověřuje možnosti, jak by mohl iniciovat legislativní změny pro regulaci takzvané sdílené ekonomiky. Kromě Uberu se to týká i například Airbnb. I když vedení Prahy zvažuje podání vlastního návrhu, podle primátorky je to stále hlavně zodpovědnost příslušných ministerstev, protože se tato problematika netýká pouze hlavního města.

Taxikářům zejména vadí to, že za Uber jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Často také nemají vozidla označená názvem provozovatele a svítilnou s nápisem. Podobně se k jednání řidičů Uberu staví i pražský magistrát. Za letošních prvních osm měsíců město zkontrolovalo 106 řidičů Uberu a uložilo postihy za 725.000 Kč. V metropoli se opakovaně objevily případy, kdy taxikář poškodil vůz řidiče Uberu, napadl ho nebo mu vyhrožoval.

Služba Uber je alternativou taxi. Lidé si přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Klient pak zaplatí za čas strávený na cestě a ujeté kilometry. Řidiči společnosti jezdí buď pro společnost, nebo jako živnostníci ve vlastním autě. Partnerských řidičů je v Praze podle firmy kolem 2000. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale nabízí spolujízdu v rámci takzvané sdílené ekonomiky. Vozidel taxi je v Praze zhruba 5000.