Praha - Sdružení českých taxikářů plánuje na začátku příštího týdne pokračovat v Praze v protestech proti firmě Uber a dalším podobným společnostem, které obviňuje z nekalé konkurence. V České televizi to dnes řekl předseda sdružení David Bednář. Řidiči taxi podle něj nechystají blokádu, ale spíše pomalý průjezd v koloně po některé z pražských komunikací. Taxikáři po nedávných protestech před ruzyňským letištěm dali primátorce Adrianě Krnáčové (ANO) ultimátum do dnešního odpoledne, aby Uber "zastavila". Primátorka dnes po jeho vypršení uvedla, že je připravena jednat se zástupci taxislužeb, ale ne s těmi, kteří vyhrožují stávkami a napadají ostatní řidiče.

Taxikáři v minulých dnech na ruzyňském letišti protestovali dvakrát. Při větší z obou akcí v pondělí 18. září se podle policie sešlo zhruba 70 taxikářů. Vadí jim zejména to, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry.

Při protestech řidiči vyzvali primátorku, aby situaci kolem podnikání Uberu v hlavním městě vyřešila do dnešního odpoledne, jinak přistoupí k blokádě ulic. Bednář, který za protestující taxikáře vystupuje v médiích, dnes upřesnil, že by mělo jít spíše o pomalý průjezd metropolí. Tento protest proti Uberu je podle něj ještě poklidný ve srovnání s těmi, které se děly jinde v Evropě. Podle dnešní informace BBC musí Uber z rozhodnutí regulátora dopravy skončit v Londýně.

Krnáčová dříve uvedla, že Sdružení českých taxikářů magistrát nekontaktovalo. Bednář to potvrdil s tím, že město o problému s Uberem ví tři roky, takže nebylo proč. Primátorka dnes sdělila, že se nebrání jednání se zástupci taxislužeb, ale ne pod ultimáty nebo hrozbami protestních akcí. "Pokud se najde nějaký zástupce, který bude mít jasný mandát a nebude patřit mezi ty, kteří vyhrožují stávkami a napadají ostatní řidiče, tak jsem připravena sednout si ke stolu a vyjasnit si, co Praha může dělat a co dělá," uvedla primátorka v tiskové zprávě.

V Praze v současnosti působí podle odhadů zhruba pět tisíc řidičů taxi. Ne všichni ale chtějí proti alternativním platformám protestovat formou blokád. Zhruba 700 profesionálních šoférů jezdících pro mobilní aplikaci Liftago od dnešního dne na nesouhlas s nerovnými podmínkami v podnikání pootočí střešní svítilny s nápisem taxi. "Podle této odlišnosti poznáte profesionálního řidiče, který podporuje digitální ekonomiku, nebojí se hodnocení zákazníků a legální konkurence ostatních řidičů," uvedla společnost Liftago v tiskové zprávě.

Služba Uber je alternativou taxi. Lidé si přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Klient pak zaplatí za čas strávený na cestě a ujeté kilometry. Řidiči společnosti jezdí buď pro společnost, nebo jako živnostníci ve vlastním autě. Partnerských řidičů je v Praze podle firmy kolem 2000. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci takzvané sdílené ekonomiky.