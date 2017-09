Kopřivnice (Novojičínsko) - Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), která vyrábí obrněná a speciální vozidla, vyvinula společně s polskou firmou H. Cegielski-Poznań obrněné vozidlo Husar 4x4. Podvozek pro vozidlo dodává automobilka Tatra Trucks. ČTK to sdělil mluvčí skupiny Czechoslovak Group, do níž TDV patří, Andrej Čírtek.

"Impulsem pro vznik projektu nového vozidla Husar byl zájem holdingu Czechoslovak Group i polské společnosti H. Cegielski-Poznań rozšířit spolupráci v oblasti průmyslové a speciální výroby v rámci střední Evropy a také snaha H. Cegielski-Poznań o návrat do segmentu výroby speciální vojenské techniky, v níž v minulosti více než 80 let úspěšně působila," uvedl Čírtek.

Výrobu vozidla Husar podle něj bude zajišťovat státem vlastněná firma H. Cegielski-Poznań, a to především pro polský trh. Server Armádní noviny uvedl, že vůz Husar je navržen tak, aby splnil podmínky polského programu Pegaz, v jehož rámci chce polská armáda do roku 2022 získat 105 taktických víceúčelových obrněných vozidel. V případě úspěchu v polské armádě by podle serveru mělo vznikat ve firmě H. Cegielski-Poznań 70 procent vozidla.

Armádní noviny uvedly, že Husar je taktické obrněné vozidlo s velkou průchodností terénem. V základní verzi uveze šest lidí a jeho bojová hmotnost je 13,5 tuny. Vůz, jehož maximální rychlost je 110 kilometrů za hodinu, pohání americký motor Cummins. Výhodou vozidla je jeho víceúčelovost, takže by je kromě armády mohla využít i policie či záchranáři.

Tatra Defence Vehicle se specializuje na vývoj, výrobu, generální opravy a modernizace převážně obrněných a speciálních vozidel pro domácí i zahraniční zákazníky. Do jejího portfolia patří například výroba, údržba a opravy vozidel Pandur II. Zabývá se také vývojem a produkcí obrněných vozidel využívajících podvozky Tatra a se společností Tatra Trucks spolupracuje na výrobě obrněných vozidel typu Titus.

H. Cegielski-Poznań působí na trhu více než 170 let, v současnosti uvádí na trh moderní technologie, jako jsou například elektrické pohony používané v oblasti automobilového a také železničního průmyslu. Nabízí rovněž produkty a služby v oblasti obnovitelných zdrojů energie a v oblasti ochrany životního prostředí.