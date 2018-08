Nymburk - Tanky z Labe v Nymburce vytáhly zatím zhruba polovinu lávky. Akce bude pokračovat odpoledne, firma nyní musí odstřihnout a odvézt vytažený kus, což by mělo trvat asi 1,5 hodiny. Následně se budou tanky zhruba dalších 1,5 hodiny nově napojovat na část, která leží ve vodě, řekl ČTK velitel zásahu hasičů Jiří Zima.

Tři tanky začaly konstrukci dlouhou asi 80 metrů a vážící 200 tun z řeky vytahovat kolem 8:30. Postupují maximálně po deseti metrech, následně se kontroluje uchycení a také to, jestli se lávka neboří do země. Firma plánuje, že společně s hasiči bude lávku vytahovat do dnešních 19:00, kdy akci přeruší a bude pokračovat ve středu. Podle Zimy sice není zcela vyloučeno, že se podaří z řeky vytáhnout celou konstrukci již dnes, podle plánu by se to ale stát nemělo.

Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla velice zkorodovaná. Dnešní akce je složitější než vytahování zřícené lávky Troji. V Nymburce jsou strmější břehy, lávka je navíc větší.

Samotná demolice začala v Nymburce v pátek, kdy lávka spadla do Labe asi po hodině demoličních prací. Pracovní stroj s hydraulickými nůžkami stačil přestřihnout zhruba 25 procent lan. Původně se předpokládalo, že jich bude nutné přerušit asi polovinu. Konstrukce lávky přitom byla předimenzována na trojnásobnou hmotnost, než jakou lávka měla.

Nymburk zároveň vybírá návrh nové lávky. Do architektonické soutěže se přihlásilo 14 zájemců, do užšího kola postoupilo šest projektantů. Mezi těmi, kteří postoupili do užšího výběru, je i autor nyní zdemolované lávky Jiří Stráský. Z dílny projektanta Stráského byla kromě nymburské lávky také lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Stráský jakékoli pochybení odmítá, projekt lávky byl podle něj v pořádku.

"Dnes se používají úplně jiné technologie. Dříve se železná lana zalila betonem, kvůli tomu se tam pak dostala voda. Nyní jsou ve speciální olejové ochraně, takže voda se k nim nedostane, a nehrozí tak jejich zreznutí," řekl starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk).

Město bude podle Fojtíka posuzovat nejen cenu, ale také vzhled stavby. Starosta chce, aby Nymburk v lávce získal novou dominantu města, která ale zároveň zapadne do okolního prostředí. Město chce lávku postavit do 40 milionů korun.

Výběrové řízení na demolici lávky vyhrála firma Strabag, která nabídla cenu 6,5 milionu korun. Stejná firma vytahovala také lávku v Troji.

Nymburk uzavřel lávku pro pěší kvůli jejímu špatnému stavu loni v prosinci. Letos v červnu pak plavební správa zakázala lodím pod lávkou proplouvat, město současně uzavřelo prostranství na obou březích řeky.