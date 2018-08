Nymburk - Hasičské tanky dnes vytáhly z Labe v Nymburce zatím asi třetinu zdemolované lávky. Firma nyní třetí tank odpojí a nechá v akci dva, lávku povytáhne a pak první část odstřihne. Podle velitele zásahu hasičů Jiřího Zimy se dnes vytahování lávky z vody nestihne, část konstrukce v řece zůstane do středy, kdy bude akce pokračovat. Celkem by měly tanky z vody vyprostit kolem 200 tun betonu a železa. Hasiči dnes budou s firmou pracovat zhruba do 19:00.

"Postupujeme podle harmonogramu, jde nám to dobře. Musím přiznat, že se pohybuje na samé hranici únosnosti, protože skutečně ta lávka je pro nás extrémně těžká, ale zvládáme to a věříme, že to vytáhneme." řekl Zima.

V pátek spadla lávka do Labe asi po hodině demoličních prací. Pracovní stroj s hydraulickými nůžkami stačil přestřihnout zhruba 25 procent lan. Původně se předpokládalo, že jich bude nutné přerušit asi polovinu.

Pracovníci se při vytahování lávky už setkali s mnoha drobnými komplikacem, které ale vyřešili. Lávku tanky vždy povytáhnou maximálně o deset metrů, následně se kontroluje uchycení. Kontroluje se také, jestli se konstrukce neboří do země. "Žádná jiná technika by to nezvládla," dodal Zima.

Po vytažení první části lávky nastoupí do akce opět firma, která ji odstřihne od zbytku lávky a odveze sutiny. Následně připraví staveniště hasičům, kteří opět nastoupí s tanky.

Město dalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Byla stejné konstrukce jako lávka v Praze-Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Při demolici v Nymburce se potvrdilo, že lana lávky byla velice zkorodovaná. Dnešní akce je podle odborníků na místě složitější než vytahování zřícené lávky v Praze-Troji. V Nymburce jsou strmější břehy, lávka je navíc větší.