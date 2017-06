Praha - Navzdory teplému a slunečnému počasí, které mnohé žene když ne k vodě, tak aspoň do stínu, začaly v 16:00 tančit na piazzettě u Národního divadla dvě tanečnice. Češka Miřenka Čechová a Němka Sabine Seumeová zahájily svůj třicetihodinový taneční maraton, který by měl skončit až v pátek večer. Představení Momentum inspirované japonským tanečním uměním butó chce nabídnout zamyšlení nad každodenní uspěchaností života. Umělkyně mají kvůli počasí připraveny litry vody, tanec butó se naštěstí vyznačuje jen velmi pomalými pohyby.

Piazzetta se proměnila v zabydlený pokoj s neviditelnými stěnami, v němž čas ubíhá jinak než ve skutečnosti. Protagonistky chtějí sobě i divákům ukázat, co všechno by člověk stačil prožít, kdyby dokázal překonat ubíhající čas. Před zraky procházejících návštěvníků zakoušejí maraton všednodenních intimních momentů, stejně jako extrémních okamžiků únavy a vyčerpání. V každou celou hodinu se mění téma, jemuž se příštích 60 minut umělkyně věnují. V 17:00 tak mohli diváci sledovat čaj o páté, v 18:00 garderobu, ve 20:00 je na programu večeře v japonském stylu. Od 01:00 do 06:00 bude tématem tance čas duchů a páteční 22. hodina má název Zpráva o vítězství.

Kolemjdoucí se mohou podle plánů performerek zapojit, zpomalit svou každodenní uspěchanost, naladit se na stejný rytmus, nebo jen pozorovat a nechat plynout čas i pomalu se odvíjející příběh. V dnešním teplém počasí, které může být pro mnohé i trochu vyčerpávající, však většina diváků jen přihlížela a obdivovala úsilí a výdrž tanečnic.

Miřenka Čechová je jednou z nejvýraznějších představitelek tanečního a fyzického divadla, působí v Čechách i v zahraničí. Po absolutoriu klasického baletu na Taneční Konzervatoři v Praze vystudovala alternativní divadlo na DAMU a nonverbální divadlo na HAMU. Účinkovala ve více než 18 celovečerních inscenacích, často oceněných v zahraničí. Jako režisérka a choreografka vytvořila desítku celovečerních inscenací. Je spoluzakladatelkou divadelních skupin Spitfire Company a Tantehorse a mezinárodního festivalu Nultý bod.

Německá performerka, choreografka a pedagožka Seumeová studovala pod vedením choreografky Piny Baushové. Šest let strávila v Japonsku studiem tance butó. Po návratu do Německa založila skupinu Sabine Seume Company, v níž se oba dva vlivy prolínají. Seumeová propojuje moderní evropskou estetiku s východním uměním a svá tanečně divadelní představení tvoří ve spolupráci s experimentálními umělci různých žánrů.