Sunrise (USA) - Generální manažer hokejistů Floridy Dale Tallon potvrdil, že Panthers už dále nepočítají se službami Jaromíra Jágra. Ocenil jeho obrovský přínos pro klub a vysvětlil, že přetrhání vazeb souvisí se snahou Panterů vydat se jiným směrem. Pětačtyřicetiletý forvard tak zůstává v NHL po prvním dnu od otevření trhu s volnými hráči mezi nejzajímavějšími jmény, která jsou k dispozici.

Tallon dal najevo velký respekt, který k Jágrovi má. "Nemohu to dostatečně vyjádřit slovy. Bylo poctou pracovat s legendou a mít ji takhle nablízku. Nemůžu mu dostatečně poděkovat za to, co udělal pro naše mladé hráče, pro mě osobně a vůbec pro celý klub. Je to něco neměřitelného," prohlásil Tallon pro floridský deník Sun Sentinel.

Připustil, že šlo o velmi těžké rozhodnutí. "Byl jsem z toho rozpolcený. Byly to těžké týdny a měsíce. Je to ale celé jen o tom, že se chceme vydat jiným směrem. Rozhodnutí, které souvisí jen s hokejem a obchodem, ale zároveň vás bolí. Je teď na jádru týmu našich mladých hráčů, aby převzalo tento tým a vedlo ho dál," doplnil Tallon, který je v klubu zároveň prezidentem hokejových operací.

Právě pro ně byl Jágr mentorem. Napomohl tomu, aby hráči jako Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau, Vincent Trocheck nebo Aaron Ekblad dozráli z velkých talentů v týmové lídry. Po jeho boku měli možnost vidět, co všechno obnáší stát se legendou a nejen zazářit v pár sezonách. Loni Jágr dokonce jako první Čech v historii získal trofej Bill Masterton Trophy, kterou vedení soutěže uděluje za vytrvalost, oddanost hokeji a sportovní přístup.

"On není typickým pětačtyřicetiletým hráčem, jakého byste si mohli představovat. On je velkým hráčem. A stále také neuvěřitelným hráčem. Miluju způsob, jakým hraje. A strašně rád hraju právě s ním. Každý by samozřejmě uvítal, kdyby u nás pokračoval," přiblížil Barkov, co pro něho znamenala přítomnost druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL, jenž byl navíc jeho spoluhráčem v jedné útočné formaci.

Jágr si loni včetně bonusů vydělal přes pět a půl milionu dolarů. Nevynechal ani jeden z 82 zápasů základní části a byl díky 46 bodům za 16 branek a 30 asistencí čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Panteři však přes velké ambice zůstali za branami play off.

Obě strany měly být sice dlouhodoběji v kontaktu ohledně možnosti uzavření nové smlouvy, Tallon však přiznal, že na prvotní nabídku Jágrova agenta Petra Svobody nezareagoval žádnou protinabídkou. Podle nejmenovaného zdroje se Jágr cítil zneuctěný a již v dubnu začal zvažovat, že se vydá jinou cestou.

Jeho čísla v dresu Floridy se tak zastavila na 181 odehraných zápasech v základní části a 130 bodech za 49 gólů a 81 nahrávek. V šesti bitvách play off přidal dvě přihrávky. "Jágr nám pomohl vyrůst. Jeho vliv je obrovský. Je to legenda a hvězda, u níž i příležitostný fanoušek ví, o koho se jedná," podotkl klubový prezident Matthew Caldwell.