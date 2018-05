Kodaň - První velký zápas v seniorské reprezentaci vyhlíží talentovaný hokejový útočník Martin Nečas. Devatenáctiletý centr mistrovské Komety v lednu rozhodl vítězným nájezdem o postupu české hokejové dvacítky proti Finsku do semifinále MS v Buffalu. Teď by rád pomohl k úspěchu ve čtvrtfinále mistrovství světa v Herningu proti USA.

"Takových klíčových zápasů jsem už hrál víc, ale čtvrtfinále mistrovství světa je určitě nejvíc. Těším se na to. Hlavně hrát bez nervů. Pokud to půjde, budu se snažit hrát i do útoku, ne jen celou dobu bránit," řekl novinářům Nečas.

Nervózní z takových zápasů nebývá. "V Kometě jsem letos odehrál finále extraligy, to jsou podobné zápasy. Před zápasem asi lehká nervozita přijde, ale ta zdravá," podotkl Nečas, který si při své premiéře na velkém turnaji zatím připsal v šesti zápasech čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí.

V lajně s Tomášem Hykou a Dominikem Kubalíkem jim to v posledních duelech klapalo. "V tomto složení jsme odehráli poslední dva zápasy a bylo to docela dobré. Doufám, že to bude pokračovat," přeje si Nečas.

K úspěchu podle něj může pomoci především týmový výkon, kterým budou Češi také eliminovat hvězdy soupeře v čele s Patrickem Kanem a Johnnym Gaudreauem. "Nesmíme z nich být vystrašení. Jsou to normální lidi jako my. Sice mají něco odehraného v NHL, to ale někteří naši kluci taky. Není to o jednotlivcích, ale celém týmu," uvedl Nečas, jenž má na kontě z úvodu sezony jeden zápas za Carolinu v NHL.

Věří, že například k posilám z Bostonu Davidovi Pastrňákovi a Davidovi Krejčímu a jejich spoluhráči z útoku Dmitriji Jaškinovi, kteří rozhodli o výhře nad Ruskem ve skupině, se přidají další. "Jsou to naši nejlepší útočníci. Když ale odehrají výborný zápas a my ostatní ne, bude nám to k ničemu. Jsme tu jako tým, musíme hrát všichni. Nerozděloval bych tým na jednu lajnu a ty ostatní. Soupeř se na Pastrňáka s Krejčím určitě bude připravovat, oni jsou ale tak zkušení, že si s tím i tak poradí," uvedl Nečas.

"Musíme mít dobrý začátek, aby nebylo potřeba dotahovat skóre. Od první minuty až do konce musíme makat," prohlásil Nečas a doufá, že se tým bez problémů vyrovná z dnešním stěhováním z Kodaně do 300 kilometrů vzdáleného Herningu. "Při dopoledním rozbruslení si osaháme led, nebude to žádný problém," uvedl.

Bude podle něj důležité se přeorientovat z posledních tří duelů v základní skupině s Běloruskem, Francií a Rakouskem na jiné tempo hry. "Poslední tři zápasy pro nás byly povinné výhry, každý z nás to věděl. Teď už je čtvrtfinále a jen jeden postupuje. Musíme do toho jít naplno. V hlavách to máme všichni srovnané, že se ani nemusíme přenastavovat. Trénink měl výborné tempo, jsme dobře nastavení," ubezpečil Nečas.

V týmu USA má dva spoluhráče z Caroliny, kde absolvoval přípravný kemp, ale po jednom zápase v NHL se vrátil sbírat další zkušenosti do Komety. Jsou to brankář Scott Darling a útočník Derek Ryan. "Oba znám z Caroliny. Bude dobré si proti nim zahrát. Žádný kontakt ale mezi námi zatím neproběhl," dodal Nečas.