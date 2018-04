Stockholm - Devatenáctiletý talent Martin Nečas z mistrovské Komety Brno se těší na sobotní debut v české hokejové reprezentaci a na Švédských hrách si chce vybojovat místo v kádru pro květnové mistrovství světa v Dánsku. Po nemoci se dnes dodatečně připojil k týmu ve Švédsku a nastoupí v Södertälje proti Finsku.

"Těšil jsem se, už jsem na to nějakou dobu čekal. Ale nervózní nebudu. Budu to brát jako normální zápas," řekl novinářům Nečas, který má za sebou už premiéru v NHL. Za Carolinu, která si jej loni vybral jako dvanáctku draftu, sehrál na startu sezony jeden zápas. Pak byl zapůjčen zpět do Komety, s kterou obhájil titul.

Nčas má za sebou první přípravu s reprezentačním áčkem. O duely se Slovenskem loni v srpnu přišel vinou zranění a další příležitosti ho míjely kvůli akcím s dvacítkou. "Je to moje první velká šance a budu se snažit, abych se dostal mistrovství světa," uvedl Nečas.

Pro odchovance Žďáru nad Sázavou je to velká výzva a boj o nominaci si chce užít. "Určitě se na to těším, protože mistrovství je sen každého hráče od malička, když se na to dívá. Já se budu snažit, abych se udržel v týmu," podotkl.

Nejen v Kometě, ale i v kempu a v přípravných zápasech před NHL nasbíral zkušenosti, které se mu budou na mezinárodní scéně hodit. "Bude to rychlejší hokej, ale já to mám osobně radši, když se víc bruslí a je hodně šancí. Těším se na to a uvidíme," řekl.

Carolina jej teoreticky mohla poslat po skončení sezony v Kometě na farmu do Charlotte. "Řekli, že už je to zbytečné, ať tady zůstanu, než něco měnit a pořád někde cestovat. Měl jsem toho docela dost. Myslím, že to bude lepší. Sami mi psali, ať makám a zahraju si na mistrovství. Já se budu snažit, aby to vyšlo," uvedl.

Věří, že s krátkým tréninkovým mankem si poradí. "Dneska to bylo trošku těžší, protože jsem od neděle nebyl na ledě. Ale bylo to docela dobré. Cítil jsem se normálně. Jen dýchání bylo trošku těžší, protože jsem teď nic nedělal, ale to se zlepší. Byl to krátký a svižný dobrý trénink a myslím, že to bude jen lepší a lepší," podotkl.

Nechtěl přijít o možnost se ukázat, na druhou stranu měl na prvním místě doléčení. "Dobírám poslední prášky a potom už to bude úplně v pohodě. Snažil jsem se co nejdříve uzdravit, ale člověk potřebuje být stoprocentní, aby mohl podat nějaký výkon. Těším se, až naskočím do zápasu," uvedl Nečas.

S výjimkou nedělního návratu po triumfu v Třinci se kvůli nemoci oslav titulu neúčastnil. "Užil jsem si hned ten den, co jsme vyhráli. Jelikož jsem byl pod prášky, tak mi už po zápase nebylo úplně dobře. I tak jsem si to ale užil. Pak jsem doma ležel a snažil jsem se léčit, takže těch dalších oslav tolik nebylo," řekl.

Čtvrteční duel českého týmu proti domácímu Švédsku (1:3) sledoval v televizi. "Švédové měli tým, s kterým už asi pojedou na mistrovství světa. Hráli opravdu výborně, skvěle bruslili a my musíme být lepší, abychom stíhali hlavně bruslařsky i šikovností. Ale kluci celou přípravu hrajou dobře," podotkl.

Do sestavy se zařadí po boku spoluhráče z Komety Hynka Zohorny, jehož čeká rovněž debut, a Roberta Kousala z Davosu. "Doufám, že nám klubová souhra bude klapat. Robert Kousal je vynikající hráč, šikovný na puku. Já mám takové hráče rád, uvidíme, jak nám to půjde," řekl Nečas.

V duelu s Finy by se mohl potkat se dvěma spoluhráči z Caroliny Sebastianem Ahem a Teuvem Teräväinenem. "Znám se s nimi. Jestli budou hrát a já nastoupím taky, tak to bude pěkný a budu se je snažit porazit," řekl.

V kabině se potkal i se třemi spoluhráči z mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu z přelomu roku - útočníky Filipem Chytilem, Martinem Kautem a Filipem Zadinou. "Je to zajímavé. Je to reprezentační áčko a občas to vypadá jako dvacítka. Myslím, že je jen dobře, že se tým omladil a uvidíme, jak to půjde dál," prohlásil Nečas.

Potěšilo jej také tažení reprezentační osmnáctky na mistrovství světa v Rusku. V této kategorii ještě loni hrál a kvůli startu na šampionátu přišel o vítězné finále extraligy s Libercem. "Bylo to pro mě velké překvapení a jsem moc rád, že to takhle kluci uhráli. Teď to chce, aby vyhráli ze dvou zápasů minimálně jeden a měli medaili," dodal Nečas.