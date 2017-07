Florencie (Itálie) - Fotbalový talent Martin Graiciar přestupuje z Liberce do italské Fiorentiny. K dotažení transferu chybí podle webu Slovanu už jen zdravotní prohlídka, kterou osmnáctiletý útočník absolvuje po návratu z evropského šampionátu hráčů do 19 let. Na severu Čech by měl Graiciar ještě rok hostovat.

Graiciar přišel do Liberce letos v lednu z Plzně. Za Slovan odehrál na jaře šest zápasů v lize a jeden v domácím poháru. Gól nedal, ale připsal si tři asistence.

V Plzni hrával za výběry do 19 a 21 let, v minulosti absolvoval stáž v londýnském Arsenalu. Prošel mládežnickými reprezentačními týmy a momentálně startuje na Euru devatenáctek v Gruzii, kde s českým celkem prošel do semifinále.

Ze tří zápasů základní skupiny nastoupil jednou v základní sestavě a vstřelil jediný český gól při prohře 1:2 s Portugalskem. Ve zbylých dvou utkáních přišel na trávník až v závěru jako střídající hráč.

Výkonem proti Portugalcům patrně zaujal pozorovatele Fiorentiny. Osmý tým uplynulé sezony italské ligy si s Libercem vloni na podzim zahrál v základní skupině Evropské ligy, tehdy ale Graiciar ještě působil v Plzni.