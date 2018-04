Pardubice - Osmnáctiletý hokejový útočník Filip Chytil z New York Rangers si po debutu v NHL připíše i premiérové starty v dresu české reprezentace. Odchovanec Zlína si přelomový ročník své začínající kariéry užívá a přeje si jej zakončit na mistrovství světa v Dánsku. Dalším Chytilovým cílem v blízké budoucnosti je získat pevné místo v sestavě Rangers.

"Pro tak mladého kluka, jako jsem já, je sen hrát za dospělý nároďák. Já se na tu šanci strašně moc těším," řekl novinářům Chytil, který se k reprezentaci připojil v pondělí na srazu Pardubicích před Carlson Hockey Games. "Každý zápas a každá zkušenost v reprezentaci je skvělá. Budu se snažit hrát svůj hokej a dělat to nejlepší, co umím."

Nemůže se dočkat prvního zápasu. "Bude to něco speciálního, že ho odehraju tady v Česku. Celou sezonu jsem strávil v Americe, rodina mě neviděla, takže se těší. V New Yorku za mnou rodiče nebyli, měli spoustu práce. Přijel tam jen brácha a přítelkyně," prohlásil Chytil.

Rangers ho draftovali loni v prvním kole na 21. pozici. V přípravném kempu se ukázal v dobrém světle a ve čtyřech zápasech si připsal tři body (1+2). "Já jsem letěl na hlavní kemp do Rangers zraněný z turnaje dvacítek a vůbec jsem nečekal, že by to mohlo takto vyjít. V prvním přípravném zápase se to nějak zlomilo," prohlásil Chytil.

Vybojoval si místo v základní sestavě a hned 5. října se doma s Coloradem (2:4) dočkal prvního startu v NHL. "Byl to první domácí zápas. Velká show, kterou jsem v životě nezažil a ani nikdy na vlastní oči neviděl," uvedl Chytil, který se stal ve věku 18 let a 30 dnů nejmladším českým debutantem v historii. Předčil obránce Vlastimila Kroupu, který v roce 1993 nastoupil za San Jose v době, kdy mu bylo 18 let a 162 dnů.

Ještě o dva dny později hrál Chytil v Torontu (5:8) a pak ze sestavy vypadl. Zamířil do nižší ligy AHL do Hartfordu, kde zaznamenal ve 46 zápasech 31 bodů za 11 branek a 20 asistencí. Zvolil odchod na farmu před možným návratem do Zlína. "Cítil jsem, že na NHL mám a chci si ji zahrát ještě v této sezoně a na jejím konci se to splnilo," uvedl Chytil.

Pochvaluje si své rozhodnutí zůstat a cítí, že mu sezona v AHL pomohla. "Musel jsem si zvyknout na úzké hřiště. Trenéři se mi věnovali po téměř každém tréninku a pracoval jsem na svých dovednostech. Měl jsem prostor, hrál jsem první lajnu, byl jsem u všeho důležitého na ledě. Mohl jsem rozhodovat zápasy a to je přesně to, co v osmnácti letech potřebuju."

Na konci března v době, když už Rangers ztratili naděje na postup do play off, se vrátil do NHL. "Dalo mi to hodně, vrátil jsem se do New York a cítil jsem se silnější a sebevědomější. Byl jsem lepší hráč než na začátku sezony. Těším se na další šanci," podotkl Chytil.

Ve svém pátém duelu v NHL se 30. března se při domácí porážce s Tampou Bay 3:7 dočkal premiérové branky. "Byly to takové smíšené pocity. Dal jsem gól na 2:5 ve třetí třetině... Měl jsem z toho strašnou radost, ale nepomohl jsme moc k výsledku," řekl Chytil.

Rangers podle něj přivítali, že dostane možnost sbírat další zkušenosti i v dresu české reprezentace. "(Generální manažer české reprezentace) Jirka Fischer říkal, že to hned schválili. Jsou rádi, že mám možnost si prodloužit sezonu," prohlásil Chytil.

Klub jej uvolnil i na přelomu roku na mistrovství světa dvacítek v Buffalu. Nyní v Pardubicích se z kádru, který vybojoval semifinále, potkal hned se třemi spoluhráči - obráncem Jakubem Galvasem a útočníky Martinem Kautem a Filipem Zadinou. "Je to skvělé. Vůbec bych to v prosinci nečekal, že bychom se tady sešli a budeme mít šanci bojovat o mistrovství světa dospělých. Je to pro nás všechny skvělá zkušenost," dodal Chytil.