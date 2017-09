Liberec - Útočník Dominik Lakatoš trefou 58 vteřin před koncem dovršil dokonalý obrat hokejistů Liberce proti Zlínu, který ještě ve 47. minutě vedl na severu Čech 2:0, přesto nakonec prohrál 2:3. Dvacetiletý odchovanec Bílých Tygrů si po první trefě v sezoně pochvaloval, že takový zápas mužstvo hodně povzbudí.

Pro celý tým vicemistrů byly vydřené body důležité i s ohledem na nedělní vystoupení v Litvínově, kde vyšli naprázdno nejen bodově, ale také gólově (0:2). A dnes to dlouho vypadalo na podobný výsledek.

"Je to vítězství za tři body, které jsme ubojovali. Nezačalo to dobře, ale postupně jsme zvyšovali obrátky a dotáhli to do vítězného konce. Dokud nezazní siréna, tak nic není ztracené, my jsme věřili celou dobu. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Tahle výhra hodně zvýší sebevědomí, doufám, že ta hra se ještě více zvedne," uvedl Lakatoš.

V poslední minutě se prosadil z dorážky do odkryté branky po střele Filipa Pyrochty. "Já jsem čekal, jestli se to ke mně odrazí, pak jsem měl jen problém, abych rychle zpracoval puk a trefil prázdnou bránu. Ale to není tak těžké," usmíval se Lakatoš.

"Hlavně tam byla perfektní clona od kluků a parádní střela od Pyrochty. Já jsem opravdu neměl moc práce," doplnil talent, jehož draftovali letos v šestém kole na 157. místě slavní New York Rangers.

Setrvává ale v extralize. "Nemám podepsaný nováčkovský kontrakt, proto jsem ani nejel na nováčkovský kemp, který už běží. A ani nejedu pochopitelně na hlavní kemp. O všechno se stará agent. Já se soustředím na další sezonu v Liberci," doplnil Lakatoš.