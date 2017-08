Mladá Boleslav - Do branky fotbalistů Mladé Boleslavi se poprvé v letošní sezoně postavil gólman Luděk Vejmola, a i když předvedl hned několik dobrých zákroků, porážku 0:1 se Spartou neodvrátil. Nestačil totiž na hlavičku hostujícího kapitána Davida Lafaty.

"Je to hořká prohra, chtěli jsme dnes vyhrát. Myslím, že jsme byli lepší, drželi jsme více míč, ale nedostali jsme se do žádných šancí, které bychom dokázali využít. Mrzí nás to, protože taková Sparta se dala stoprocentně porazit," hodnotil utkání Vejmola.

I když Sparta předvedla zatím nejlepší výkon v sezoně, stále u ní cítil nesehranost po letní přestupové horečce. "Oni teď mají v kádru spoustu skvělých individuálních hráčů, ale myslím si, že za Spartu hráli vždycky sparťané, jako byl například Jaromír Blažek a další srdcaři. Teď to budou mít horší v tom, že budou muset dát tým celkově do kupy, tak uvidíme, co z toho vznikne," řekl gólman reprezentační jednadvacítky.

V brance Mladé Boleslavi dostal poprvé v sezoně přednost před Jakubem Divišem, který sice nechyboval, ale přesto dostával góly, a tak generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší chtěl udělat změnu, aby přinesl více štěstí. To nezafungovalo, i když Vejmola předvedl několik dobrých zákroků. Jen na hlavičku Lafaty neměl odpověď.

"Míč se mi ztratil trošku ve sluníčku, a když jsem se přesouval, tak jsem tam nestihl dát nohy a propadlo mi to pod tělem, je to škoda," popisoval Vejmola.

To jeho kolega v brance Sparty Tomáš Koubek příliš práce neměl, jelikož Boleslav i přes tlak nebyla produktivní. "Je pravda, že jedinou vážnější střelu jsme měli hned v úvodu. Pak už jsme se k ohrožení brány nedostali a když nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát. Jsme ale profíci, takže nejde dělat vědu z toho, že jsme v lize zatím nezískali žádný bod," řekl rodák z Vyškova.

Své umění pak mohl ukázat i v závěru, kdy Sparta podnikala brejky do otevřené obrany a měla hned několik šancí, zejména Plavšič. "Pro mě je určitě povzbuzující, že jsem takové šance chytil, ale teď záleží jen na trenérovi, komu dá příště šanci. Musíme na sobě pracovat i nadále a věřím, že příští zápas už zvládneme," dodal.