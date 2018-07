Moskva - Trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič uznal triumf Francie ve finále mistrovství světa za zasloužený, mrzelo ho však, že k němu přispěla přísná penalta za ruku Ivana Perišiče, kterou sudí Néstor Pitana odpískal až na základě videa. Antoine Griezmann z ní zařídil vedení 2:1 a Francie už výhru nepustila.

"Hráli jsme dobře, ale penalta nám vzala vítr z plachet. Pak už to pro nás bylo hodně složité. Nemám ve zvyku reagovat na rozhodčí. Řekl bych k tomu jedinou větu: Ve finále mistrovství světa se taková penalta nepíská," prohlásil Dalič. "Nijak to ale neovlivnilo vítězství Francouzů. Rozhodčí se jen rozhodl, jak to viděl. Rozhodně nebudu tím, kdo haní video. Vždy to bude tak, že když rozhodne pro vás, je to dobré, a když pro soupeře, tak špatné," dodal.

Porážka 2:4 ho mrzí o to víc, že Chorvatsko hrálo ve finále možná svůj nejlepší fotbal na turnaji. Po celý zápas Francii přehrávalo, ale dostalo zbytečné góly a soupeř jim dal lekci z produktivity. "Paradoxně jsme hráli možná nejlepší zápas na turnaji, ale proti tak silnému soupeři nesmíte dělat chyby. Fotbal je občas takový, někdy dá a někdy vezme. A předtím jsme měli na turnaji štěstí, teď zase smůlu," prohlásil jednapadesátiletý kouč.

Chorvatsko i tak dosáhlo na nejlepší výsledek ve své historii a překonalo třetí místo z roku 1998. "Řekl jsem hráčům, že mohou odcházet se vztyčenou hlavou a že mohou být hrdí na to, co tu dokázali. Pokud by nám někdo před turnajem řekl, že budeme stříbrní, řekli bychom, že by to bylo skvělé," připustil Dalič.

Cení si, že hráči zvládli dojít do finále, přestože v play off hráli třikrát prodloužení. "Díky patří všem mým hráčům. Jejich výkony mě naplňují pýchou. Dali do toho úplně všechno. A stejně jako umíme slavit výhry, musíme umět přijmout porážku," dodal Dalič.

Chorvatského týmu se ujal jen devět měsíců před šampionát ve chvíli, kdy hrozilo, že na turnaj ani nepostoupí. Jenže pod ním zvládl závěr kvalifikace i následnou baráž s Řeckem. A na šampionátu našel přemožitele až ve finále.

Zatím se ale Dalič nerozhodl, zda na svou dobrou práci bude navazovat. "Bylo krásné pracovat s tímto týmem, ale já se nikdy nerozhoduju ze dne na den. Potřebuju si to promyslet. Teď řeším jen jak se bezpečně dostat domů a odpočinout si po měsících náročné práce. Uvidíme, co se stane pak," prohlásil chorvatský kouč.