Larnaka - Naprosto vyčerpaný byl po odvetě čtvrtého předkola Evropské ligy v Larnace kapitán plzeňských fotbalistů Roman Hubník. Třiatřicetiletý stoper připustil, že výkon při bezbrankové remíze byl špatný a v základní skupině by s ním Viktoria neměla šanci.

Plzeň sice před týdnem doma Larnaku porazila 3:1, ale v odvetě na hřišti soupeře se hodně trápila. Téměř celý zápas byla pod velkým tlakem domácích a nevytvořila si téměř žádnou šanci. Hlavně díky výbornému výkonu brankáře Aleše Hrušky svěřenci Pavla Vrby neinkasovali.

"Jsem rád, že jsme to zvládli, ale takový výkon... Soupeř se dostal do spousty šancí, my jsme vepředu neudrželi balon, byli jsme pod tlakem. Díky Hrušounovi (Aleši Hruškovi) jsme tady uhráli nulu, máme toho plné zuby, ale cíl jsme splnili a jsme na podzim v Evropě," řekl novinářům Hubník. "Určitě si ten výkon rozebereme, protože takhle v Evropě nemůžeme hrát. Nebyl to od nás dobrý výkon," dodal bývalý reprezentant.

Hráči Viktorie měli velké problémy s kyperským vedrem. "Podmínky byly hrozně těžké. Soupeř odpočíval na balonu, my jsme hráli bez něj, a když jsme chtěli jít do brejku, bylo tam málo hráčů. Jakýkoli odkop, nákop a přihrávka dopředu byla naše ztráta a zase jsme bránili. Bylo to extrémně náročné," konstatoval Hubník. "Pro mě asi jeden z nejhorších zápasů po fyzické stránce," dodal.