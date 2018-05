Praha - Útočník Sparty David Lafata si představoval jiný konec profesionální kariéry. Nejlepší střelec ligové historie se v sobotním posledním kole rozloučil bezbrankovou remízou na hřišti Bohemians 1905, po které letenský celek skončil až na pátém místě a vyrovnal své nejhorší umístění v samostatné české lize.

"Nedá se nic dělat, takhle to život přinesl," řekl novinářům Lafata, který od začátku sezony nastupoval spíš z pozice náhradníka a jeho střelecký účet v nejvyšší soutěži se tak zastavil na 198 brankách. "Samozřejmě bych se radši loučil za lepšího výsledku, ale teď přeju Spartě jen to nejlepší," dodal.

Sparta bezbrankovou remízou korunovala nejhorší sezonu od ročníku 2005/2006. V létě přitom přivedla bývalého kouče Interu Milán Andreu Stramaccioniho plus řadu zahraničních a rekordně drahých posil. Italský trenér však kvůli špatným výsledkům v březnu skončil a posun v tabulce nepřinesl ani příchod Pavla Hapala.

"Slušně řečeno byla sezona špatná. Dalo by se to říct i jinak, ale to sem nepatří," uvedl šestatřicetiletý Lafata. "Je to velké zklamání, protože na Spartě se bere jen první místo. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsme to honili na poslední chvíli. Fotbal občas bývá spravedlivý a páté místo bohužel odpovídá tomu, jak celá sezona probíhala," přidal.

Důvody nepovedené sezony však hodnotit příliš nechtěl. "Myslím, že na Spartě je dost lidí, kteří vypracují analýzy a uvidíme, co vyvodí. Měli by ustálit kádr, ale nechci, aby to vyznělo blbě, to už není moje starost. Já jen Spartě přeju, aby se taková sezona neopakovala, aby zase hrála poháry, o titul a vrátila se tam, kam patří," dodal.

Lafata v nejvyšší soutěži nastupoval i za České Budějovice s Jabloncem a šestkrát se stal nejlepším střelcem české ligy. Vyneslo mu to však jen jeden mistrovský titul v sezoně 2013/2014, kdy se Spartou triumfoval i v poháru. Útočník, kterého nyní čeká práce v jihočeské fotbalové akademii a na českobudějovickém gymnáziu, také odehrál 41 zápasů za reprezentaci a dal devět branek.