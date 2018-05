Mladá Boleslav - Fotbalisté Jablonce mají před středečním finále domácího poháru MOL Cupu v Mladé Boleslavi proti Slavii o to větší motivaci, že jsou zřejmě nejblíže historicky první účasti v základní skupině Evropské ligy, kam půjde vítěz. Trenér Severočechů Petr Rada věří, že jeho celek naváže po povedené jarní výkony, i když Pražany považuje za favority.

"Hrajeme o to, abychom se s Jabloncem poprvé v historii dostali do základní skupiny v Evropě. Pro nás pro Jablonec je to asi poprvé, kdy jsme až takhle blízko. Uděláme vše pro to, abychom se do skupiny dostali. Takže pro nás je to buď zápas úspěchu, nebo neúspěchu," řekl na předzápasové tiskové konferenci jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

"Každý majitel klubu má ambice velké, chtěl by do Evropy, protože to přináší zaprvé ekonomické výhody a zadruhé zviditelnění hráčů. Ale my před sebou máme ještě 90 nebo 120 minut a myslím, že Jablonec byl nejblíže v posledním předkole s Ajaxem, kdy nedal penaltu. Samozřejmě je to velká šance. Je to jeden zápas, kdo vyhraje, bere vše, kdo prohraje, nebere nic. Je to vabank," doplnil kouč Rada.

Jablonec útočí na na evropské poháry i v lize, v níž je čtvrtý. Před finále to ale jako pojistku nebere. "Teď je pohár a to, co bude v neděli v lize, nás nyní nezajímá. Je důležité to odtrhnout. Pokud bychom uvažovali tak, že kdyby to nevyšlo, je potom ještě další šance, tak je to špatné. Teď se hráči musí soustředit na to, abychom se pokusili zvládnout finále," uvedl Rada.

"Nemůžeme přemýšlet tak, že kdybychom to nezvládli, máme ještě jednu šanci. To bychom potom mohli nezvládnout i druhou šanci. Musíme přistoupit k tomu tak, že je to naše jediná šance jak se do skupiny dostat, a musíme ji využít hned zítra," dodal Hübschman.

Finále bude soubojem dvou nejlepších týmů jara. Jablonec prohrál jediné z třinácti soutěžních utkání, Slavia jediné z posledních dvanácti. "Ať každý říká, co chce, Slavia je favorit. Má rozpočet 300 milionů, má kvalitní hráče. Ale na hřišti se vše maže," uvedl Rada.

"Naši hráči odehráli jaro kvalitně, myslím, že by do toho měli jít s velkým sebevědomím po výkonech, které podávají. Budeme se snažit hrát fotbal, který na jaře hrajeme. Nebudeme hrát nějakou vyčkávanou, chceme hrát aktivně. Nesmíme se bát," dodal Rada.