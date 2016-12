Praha - Vánoční svátky jsou pro české sportovce i možností, jak zhřešit v jídle. Rychlostní kanoista Josef Dostál se prý vždy tak přejí, až je mu špatně, hlídat se nehodlá ani veslař Ondřej Synek, další dvoumetrový sportovec. Jen ležet a ládovat se dobrotami plánuje o Vánocích také Jiří Prskavec. To oštěpařka Barbora Špotáková by si přála pod stromeček kuchařku.

Dvojnásobný medailista z Ria Dostál má oblíbené perníčky od maminky, známé jazzové zpěvačky Evy Emingerové, jiné mu prý nechutnají. "Jinak jím všechno, co najdu. Čekat na zlaté prasátko bych nevydržel. Já musím jíst každé dvě hodiny, jinak jsem protivný," prohlásil s úsměvem Dostál při čtvrtečním vyhlašování Sportovce roku, v němž obsadil druhé místo.

Na Štědrý den prý jídlo ale trochu fláká a dělá si prostor na večer. To má doma tradiční bramborový salát s kaprem a rybí polévkou. "Pak už je to páté přes deváté. Cukroví, džusíky, sladké nápoje. Blbě mi z toho je každé Vánoce," rozesmál se. Jako vášnivý rybář má kapra rád. "Když jsem byl menší, tak jsem se s kaprama koupal," vzpomínal.

Shazovat váhu v novém roce problém nemá. "Při tréninku to jde dolů samo. My máme s trenérem teorii medvěda. Na zimu nabíráme, aby pak na jaře na soustředění bylo z čeho brát. Tam se ty tukové zásoby dost hodí," doplnil Dostál, který by si pod stromeček přál sourozence. "Mám malého bráchu, tak bych si přál ještě ségru. To je trochu vzkaz pro tátu," pousmál se.

Problémy se shazováním po Vánocích nemá ani Synek, bronzový medailista z Ria. "Já se rozhodně nemusím hlídat. Po olympiádě jsem během tří týdnů přibral deset kilo a během tří týdnů zase šest shodil, takže v pohodě," mávl rukou. "Těším se, bude to kapr, klobása, řízek, salát, cukroví, přežírání, spaní," vypočítával s úsměvem. Vánoce stráví v Rokytnici nad Jizerou ve své nové chalupě. "Tam s rodinou úplně vypnu, budu jezdit na trenažéru, ale i s dětma na lyže. Bude 'Pohoda'," těšil se.

Kajakář Prskavec hodlá také tloustnout. "Tři čtyři dny si dám voraz, budu jíst a tloustnout. Ležet na gauči a koukat na pohádky a žrát. Hlavně vosí hnízda a perníky, který mám nejradši. Abych nemusel jíst to další, což už mi až zas tolik nechutná," vykládal. Hned na první svátek vánoční ale pojede za přítelkyní do Karviné. "Protože jsem jí to slíbil. Za dva dny se vrátím a začnu trénovat. Budu jezdit na běžky," plánoval.

Bronzová olympijská medailistka z Ria Špotáková bude mít napilno. "Moc zatím neužívám. Musím ještě uklízet a pak vařit. Těším se na to, až budeme spolu zdobit stromeček a chystat dárky," povídala. "Mám výhodu, že přijedou moje máma i Lukášova (přítel) máma, Lukášova sestra s přítelem a neteří. Takže je dobré, že nemusím dělat všechno sama, každý něco přiveze, s něčím pomůže. Takže to nebude jen na mě," doufala.

Jeden z mála, kdo nebude o Vánocích hřešit, bude sportovní lezec Adam Ondra, překvapení v elitní desítce Sportovce roku. Při svém sportu totiž musí najít ideální poměr své hmotnosti a síly. Jinak chystá tradiční zvyky doma s rodinou. "Když si dávám pauzu od lezení, váha jde docela nahoru, když se vrátím do lezení, tělo přirozeně dostane signál, že tohle je přílišná váha a upraví se do normálu. Budu se ale muset trochu hlídat," uvedl. "Poměr výška - váha je samozřejmě hodně důležitý," doplnil.