Nové Město na Moravě (Žďársko) - Takovou vlnu emocí biatlonista Ondřej Moravec nezažil. V sobotním stíhacím závodu zlomil pažbu, s náhradní zbraní se mu nedařilo, přesto fanoušci v Novém Městě na Moravě skandovali jeho jméno. Dnes jim trojnásobný medailista z olympiády v Soči dal znovu důvod k bouřlivým ovacím díky čtvrtému místu v závodu s hromadným startem.

"Neskutečný! Bláznivý! Lidi jsou šílený a musím poděkovat. V sobotu při střelbě skandovali moje jméno, za to jim patří velké uznání. Doufám, že tímhle výsledkem, i když to není do tří, je to pro ně jakási velká odměna," řekl Moravec.

Povzbuzování v momentu, kdy bojuje o přední příčky, už Moravec zná. Před třemi lety na Vysočině skončil dvakrát čtvrtý na mistrovství světa. Ale aby mu fanoušci tleskali a fandili, když jede na chvostu, zažil poprvé. "To bylo asi emotivnější, ale doufám, že už to tedy nezažiju. Byl to takový paradox, ale bylo to něco neskutečného. Úplně neskutečné. Na to asi nikdy nezapomenu," řekl Moravec.

Do sobotní stíhačky startoval z osmého místa a po první čisté střelecké položce se přiblížil medailovým pozicím. Jenže ve sjezdu spadl a zlomil pažbu. S náhradní zbraní při druhé střelbě vleže netrefil ani jeden terč, přesto závod dokončil, lidé ho hnali a tribunami se opakovaně neslo skandování "Ondra! Ondra!".

Moravec se divákům poklonil, děkoval jim, ale z padesátého místa a vývoje byl rozmrzelý. "Neměl jsem absolutně náladu na nic. Měl jsem v této sezoně nejlepší startovní pozici, cítil jsem se dobře běžecky a věřil si ohromně střelecky, a proto jsem byl velice zklamaný. Hrozně mě to mrzelo."

Spoustu emocí prožil on sám, ale i fanoušci v hledišti a jeho nejbližší. "Přijela manželka s dcerou a je tady hodně známých. Psali mi, že to půlka z nich obrečela. Možná to bylo i trochu dojemné," řekl dvaatřicetiletý Moravec.

Na pokoj se ale nezavřel. "To nedělám," řekl. Večer si promluvil s manželkou Veronikou, která přijela, viděl malou dceru Rozárii, a bavil se s šéftrenérem Ondřejem Rybářem. Situaci ale zbytečně nepitvali. "Já jsem to nebral jako totální tragédii. Stalo se, hodil jsem to za hlavu a nastoupil s čistým štítem," řekl Moravec.

Pažbu malorážky v závodu zlomil poprvé v kariéře. Ještě před sobotní půlnocí ale věděl, že stejnou zbraň bude mít druhý den na zádech. Truhlář Josef Šenberk mu zlomenou pažbu slepil. "Najednou. Ani to nelepil nadvakrát, což bylo pozitivní. Byly to celkem velký kusy, něco málo chybělo, a to se dotmelilo," řekl Moravec.

Předpokládá, že s opravenou malorážkou dokončí celou sezonu a teprve potom bude uvažovat o výměně. "Je slepená výborně a není úplně důvod něco měnit. Možná na jaře. Uvažoval jsem o tom, ale to je na delší úvahy. Musím situaci analyzovat. Říct si pro a proti. Ale minimálně tuhle zimu s tím objedu," uvedl Moravec.

V závodu s hromadným startem se postupně propracovával dopředu a čtvrtým místem zaznamenal nejlepší výsledek sezony. "Sobota se nevydařila, ale jsem rád, že jsem se s tím dokázal srovnat a jsem maximálně spokojen," řekl.

Osmé místo ze sprintu a čtvrté v hromadném závodu je pro něj povzbuzením do další části sezony. "Chtěl jsem tady být jednou do deseti a splnil jsem si to dvakrát, což je super," pochvaloval si. "Je to do jisté míry úleva a možná mi to dodá klid to tréninku přes vánoční svátky. Potvrdil jsem si, že to musím dělat rutinně co nejvíc. Furt ještě to ve mně je. To mi dodává motivaci, kterou potřebuju," řekl Moravec.