Washington - Kampaň, která měla ovlivnit loňské prezidentské volby ve Spojených státech, nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Jejím cílem bylo podkopat demokratický proces v zemi a pošpinit demokratickou kandidátku na prezidenta Hillary Clintonovou. K tomuto hodnocení dospěly americké tajné služby ve zprávě o ruském vměšování do amerických voleb, jejíž odtajněnou část dnes zveřejnily. Moskva dosud obvinění z ovlivňování amerických voleb popírala.

"Vyhodnotili jsme, že Putin a ruská vláda dávali jasnou přednost nově zvolenému prezidentu Trumpovi," píše se ve zprávě tajných služeb USA. "Rovněž jsme vyhodnotili, že Putin a ruská vláda usilovali o to pomoci zvolenému prezidentu Trumpovi v jeho šancích na zvolení, jestliže to bude možné, tím, že zdiskreditují ministryni Clintonovou," píše se rovněž v úvodu zprávy. Tajné služby zároveň dodávají, že konkrétně s tímto úsudkem souhlasí všechny tři agentury - Ústřední zpravodajská služba (CIA), Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i (Národní bezpečnostní agentura) NSA.

Americké tajné služby ve zprávě dále uvádějí, že množství ruských aktivit bylo v poslední době mnohem větší než v dřívější době. "Ruské zpravodajské služby podnikly kybernetické operace proti cílům spojeným s prezidentskými volbami v roce 2016. Byly mezi nimi cíle spojené s oběma hlavními politickými stranami," píše se ve zprávě.

Podle zprávy ruští diplomaté před americkými volbami veřejně odsuzovali volební proces v USA a byli připraveni veřejně zpochybnit platnost výsledků. Přístup Moskvy se vyvíjel podle toho, jak se vyvíjela kampaň obou hlavních prezidentských kandidátů. "Když se Moskvě zdálo, že ministryně Clintonová nejspíš volby vyhraje, ruská kampaň se začala více zaměřovat na podkopání jejího budoucího prezidentství," uvádí se v dokumentu.

Ruské "zasahování" do loňských voleb ihned důrazně odsoudil republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Rusko "se zjevně snažilo zasahovat do našeho politického systému," uvedl. Stejně jako Trump nicméně prohlásil, že toto vměšování neovlivnilo výsledek voleb a že republikánský kandidát zvítězil "spravedlivě a řádně".

Demokratický poslanec Adam Schiff z výboru pro kontrolu zpravodajských služeb uvedl, že zpráva jasně uvádí, že ruské zasahování bylo řízeno přímo prezidentem Vladimirem Putinem a cílem této kampaně bylo nejen "vyvolat nesváry" ve Spojených státech, ale byla rovněž motivována touhou zvýšit volební šance Donalda Trumpa.

Tajné služby USA již dříve uvedly, že hackerské útoky, které zasáhly do amerických prezidentských voleb, posvětilo ruské vedení. Rusové podle šéfů tajných služeb také šířili falešné informace na sociálních sítích a na internetu, aby vyvolali zmatek a pochyby, a oslabili tak Západ.

Část zprávy o ruském vměšování do amerických voleb byla odtajněna krátce po dnešní schůze Donalda Trumpa s představiteli tajných služeb. Trump po schůzce uvedl, že žádný hackerský útok z Ruska, Číny či odjinud nijak neovlivnil výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech.

Moskva důsledně popírá veškerá obvinění, že by se za pomoci počítačových pirátů a krádeží elektronických dokumentů pokoušela ovlivnit loňské americké prezidentské volby ve prospěch soupeře demokratické kandidátky Hillary Clintonové.

Trump chce program proti hackerům

Nově zvolený americký prezident Donald Trump ocenil dnešní schůzku s šéfy tajných služeb jako konstruktivní a zdůraznil, že žádný hackerský útok z Ruska, Číny či odjinud nijak neovlivnil výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech. Nicméně podle agentury AFP nezpochybnil obvinění na adresu Ruska, jak dosud činil, a vyslovil se pro zřízení programu proti počítačovým pirátům během prvních 90 dnů svého působení v čele USA.

"Ačkoliv Rusko, Čína, jiné země, skupiny či jednotlivci zvnějšku se ustavičně snaží proniknout do počítačových sítí našich vládních institucí, našich podniků a organizací, včetně Demokratické strany, nemělo to naprosto žádný dopad na výsledek voleb," uvedl Trump v prohlášení, vydaném po schůzce. "Skutečností je, že nedošlo k zásahům do činnosti zařízení sčítajících hlasy," dodal s tím, že byly zaznamenány i pokusy proniknout do počítačových systémů republikánů, ty ale neuspěly.

S Trumpem, který nastoupí do úřadu za dva týdny, se v jeho newyorském sídle v mrakodrapu Trump Tower setkali šéf amerických zpravodajských služeb James Clapper, ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan a ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey.

Nově zvoleného amerického prezidenta měli obeznámit s motivy údajného vměšování Moskvy do amerických voleb a dalšími poznatky z utajované zprávy, uvedla agentura AP. Na schůzce byli rovněž Trumpův viceprezident Mike Pence a několik Trumpových poradců, včetně příštího personálního šéfa Bílého domu, poradce pro otázky národní bezpečnosti, budoucího šéfa CIA a příštího ministra vnitřní bezpečnosti.

Šéfové zpravodajských služeb již vypovídali o roli ruských hackerů v Kongresu a se svými poznatky seznámili i prezidenta Baracka Obamu.

Vítěz voleb Donald Trump tato obvinění dlouhodobě zpochybňuje. Ještě před dnešní schůzkou Trump v novinovém rozhovoru přirovnal rozruch okolo hackerského skandálu k honu na čarodějnice. Současně se pozastavil nad tím, že se nemluví o čínských hackerech.

Trump dnes rovněž uvedl, že míní požádat výbory Kongresu, aby vyšetřily, jak je možné, že televize NBC získala tajné informace ohledně vměšování ruských hackerů do prezidentských voleb ještě dříve než on. Bílý dům zareagoval prostřednictvím svého mluvčího, který ujistil, že informace, použité NBC, rozhodně neunikly z Bílého domu.

Tajné služby předaly prezidentovi Baracku Obamovi svou zprávu o ruském vměšování ve čtvrtek.