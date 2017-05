Praha - Tajné služby v loňském roce získaly poznatky, které se týkaly podezření z financování terorismu. Minimálně v jednom případě byl z Česka odeslán finanční obnos adresovaný tzv. Islámskému státu (IS). Píše se to ve zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Česku za rok 2016, kterou by příští týden měla projednat vláda. ČTK má dokument k dispozici.

Materiál si v části o terorismu všímá činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS). Mluvčí BIS Ladislav Šticha dnes ČTK potvrdil, že agenti zaznamenali minimálně jeden případ odchozí platby z Česka směrem k IS. "Podrobněji případ komentovat není možné, protože se jedná o velmi citlivé informace, jejichž prozrazení by mohlo ohrozit či zcela zmařit dlouhodobou úspěšnou zpravodajskou práci," sdělil dnes ČTK Šticha.

BIS se loni opět zaměřila na problematiku, zda Česko nevyužívali teroristé pro cesty do míst bojů za Islámským státem nebo při návratu zpět do Evropy. V loňském roce podle dokumentu nebyly zaznamenány odchody k IS ze strany cizinců žijících v Česku. Tajná služba neodhalila ani případy, kdy by přes Česko putovali bojovníci IS.

Pokračoval naopak trend, kdy lidé z jiných zemí, kteří nepatřili k IS, cestovali přes Česko do oblastí bojových operací v Sýrii, přičemž využívali hlavně pražské letiště. Ve výroční zprávě za rok 2015 BIS upozornila, že z Česka celkem odcestovalo sedm lidí do Sýrie se záměrem připojit se k teroristickým organizacím. Tito lidé byli z islámského světa a v tuzemsku pobývali pouze krátkodobě.

Za riziko zpráva o bezpečnosti označuje pronikání a šíření radikálních salafistických či wahhábistických učení a vlivů na české území. Podle dokumentu mají potenciál zvyšovat úroveň radikalizace ve společnosti, přispívat k šíření extremistických vlivů a vytvářet podhoubí pro terorismus.

Podle Štichy bylo loni zaznamenáno několik jednotlivců s radikálními postoji, kteří chtěli například založit uzavřené společenství uplatňující právo šaría. "Česká muslimská komunita těmto ojedinělým snahám nenaslouchá. Z bezpečnostního hlediska je ovšem nutné prostředí pečlivě monitorovat s cílem včas zachytit připadnou hrozbu radikalizace," doplnil Šticha.

Zpráva o bezpečnosti také zdůrazňuje, že v roce 2016 nebyly zaznamenány přípravy ke spáchání teroristického útoku na území Česka. Loňský rok byl počty útoků v Evropě mimořádný. Týkaly se Belgie, Turecka, Francie nebo Německa. Ke všem útokům se přihlásil IS.