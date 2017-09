Ilustrační foto - Více než 18.000 příslušníků menšinového etnika Rohingů uprchlo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) během uplynulého týdne z Barmy do Bangladéše.

Ilustrační foto - Více než 18.000 příslušníků menšinového etnika Rohingů uprchlo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) během uplynulého týdne z Barmy do Bangladéše. ČTK/AP/neuveden

Cox's Bázár (Bangladéš) - Bangladéš dnes nasadil armádu do řešení humanitární krize v přeplněných uprchlických táborech na jihovýchodě země. Vojáci se zapojí do distribuce humanitární pomoci a stavby příbytků pro Rohingy přicházející z Barmy, napsala agentura AFP. Chaotickou situaci v táborech komplikuje vytrvalý monzunový déšť, nedostatek místa i vznik uprchlické mafie.

Do regionu kolem pobřežního města Cox's Bázár přišlo podle Organizace spojených národů za necelý měsíc přes 420.000 rohingských běženců. Mezinárodní organizace pro migraci odhaduje, že každý den jich sem před násilím označeným OSN za etnickou čistku prchá dalších 20.000. Místní tábory přitom už dříve poskytovaly útočiště statisícům muslimů, kteří utekli před perzekucí v sousední převážně buddhistické Barmě.

"Za současného stavu je přítomnost armády nezbytná pro udržení pořádku," citovala agentura AFP bangladéšského ministra Obadiula Kádira. "Obzvláště je pak armáda zapotřebí při namáhavé stavbě přístřešků a zajištění hygienického zázemí," dodal. Vojáci dosud pouze pomáhali s přesunem humanitárního materiálu do blízkosti táborů.

Ty podle agentury AP v posledních dnech těžce zkouší husté monzunové deště. Rohingové zde přebývají pod chatrnými přístřešky z bambusových prutů a plastových plachet a mnohé z nich už voda zaplavila. Pokud déšť brzy neustane, chatrče se mohou stát přinejlepším nepoužitelnými a v horším případě nebezpečnými, uvádí AP. V oblasti prý také hrozí sesuvy půdy, které si zde během probíhajícího období dešťů již vyžádaly oběti.

V největších táborech také dochází místo a úřady musí často vyčerpané příchozí posílat jinam. Vládní mluvčí Chálid Mahmúd řekl deníku The Guardian, že noví příchozí budou směřovat do zařízení Balukhálí nedaleko Cox's Bázáru, aby se do chaotické humanitární operace vnesl řád. "Přesouváme je z okrajů silnic, kde se mnoho z nich zdržovalo," uvedl Mahmúd.

V úterý i dnes se tak skupiny znavených Rohingů vydávaly směrem k novým táborům a snažily se přitom ze zaplavených původních příbytků zachránit, co se dalo. V novém domově však může čekat další nástraha: rozmáhající se táborová mafie.

Ta v táboře Balukhálí podle AP za místo na chatrč účtuje 2000 bangladéšských taka (asi 520 korun). Abul Bašár a jeho 12členná rodina takové peníze nemá a zatím spí ve stanu u přítele. Situace je však neúnosná a Bašár říká, že si musí urychleně zřídit vlastní bydlení. Plachty a bambusové pruty má, jen peníze ne. A není zdaleka sám.

Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij v úterý řekla, že prověřeným osobám bude umožněn návrat domů a že její vláda je ochotna s procesem ihned začít. Není však pravděpodobné, že by se takový scénář týkal mnoha osob, neboť Barma Rohingy považuje za nelegální přistěhovalce a neumožňuje jim získat tamní občanství.