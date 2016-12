Tábor - Odvolací soud v Táboře uložil dnes bývalému řediteli litoměřické vazební věznice Tomáši Líbalovi tříletou podmínku za podplácení. Potvrdil tak trest, který v srpnu vynesl okresní soud. Líbal se podle obžaloby snažil podplatit svého nadřízeného. Obžalovaný, jenž v minulosti zastával rovněž funkci ekonomického náměstka ředitele vězeňské služby, od začátku procesu vinu popírá a tvrdí, že případ má politické pozadí. Dnešní rozsudek je pravomocný.

"Ten nejdůležitější trest podmíněné odnětí svobody zůstal stejný. Ale shledali jsme, že ten trest byl mírný, a proto jsme v těch dalších vedlejších trestech podstatně přitvrdili," řekl předseda senátu táborského soudu Petr Černý. Krajský soud tak například zvýšil peněžitý trest pro Líbala šestinásobně na 600.000 korun. Dále mu zakázal činnost na devět let, přitom okresní soud mu v tomto případě nařídil šestiletý trest.

Podle obžaloby Líbal loni v létě slíbil tehdejšímu řediteli vězeňské služby Pavlu Ondráškovi v zotavovacím zařízení Pracov na Táborsku a pak na dalších schůzkách v Praze úplatek za to, že jej dostane zpět na místo náměstka generálního ředitele vězeňské služby. Líbal údajně sliboval Ondráškovi měsíční provizi ve výši 100.000 korun ze stavebních zakázek. Právě o nich by z pozice náměstka rozhodoval.

Líbal nepopírá, že s Ondráškem v Pracově jednali, ale tvrdí, že mluvili o agendě spojené s vězeňskou službou. Líbal uvedl, že jej pak ještě Ondrášek pozval na několik schůzek v Praze. Před nimi však už celou záležitost Ondrášek oznámil Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) a jejich setkání si nahrával.

Obžalovaný tvrdí, že celý případ má politické pozadí. Líbal prohlásil, že se stal nežádoucí osobou v momentě, kdy se ministryní spravedlnosti stala Helena Válková (ANO).

GIBS loni v srpnu Líbala zadržela a soud ho poslal do vazby. Tam obžalovaný strávil zhruba dva měsíce. Ondrášek loni v srpnu novinářům řekl, že už po svém nástupu do funkce se stal nepohodlným určitým zájmovým skupinám a politikům, protože prohlásil, že prověří všechny zakázky vězeňské služby a že bude usilovat o to, aby za jeho působení byly zakázky transparentní. Podle Líbala však Ondrášek na funkci nestačil a řadu svých podřízených s letitou praxí zbytečně propustil.