Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) příští rok zahájí kompletní rekonstrukci osmi železničních úseků. Ve většině případů půjde o modernizaci úseků 1. a 2. koridoru, kde nejvyšší povolená rychlost činí 160 kilometrů za hodinu. Předpokládané celkové náklady všech staveb by měly být 23 miliard Kč. SŽDC to oznámila v tiskové zprávě.

"Rekonstrukcí projdou traťové úseky, jejichž modernizace proběhla již před přibližně 20 lety nebo se dosud vůbec neuskutečnila. Udržení jejich požadovaných parametrů si vyžaduje dlouhodobě vysoké náklady, zabezpečovací zařízení je mnohdy na hranici své životnosti, případné zavedení nižších traťových rychlostí by navíc vedlo ke vzniku tzv. úzkých míst," uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Jako první v pořadí se plánuje na konci příštího roku zahájení rekonstrukce trati z Velimi do Poříčan. V roce 2020 by ji měl následovat úsek z Dětmarovic do Petrovic u Karviné. Modernizace čeká také úseky Choceň - Uhersko, Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, Adamov - Blansko, Brno- Maloměřice - Adamov, Lipník nad Bečvou - Drahotuše, Polom - Suchdol nad Odrou a úsek z Dětmarovic ke hranicím s Polskem.

Plán modernizací počítá s rekonstrukcí mostů a přejezdů, dále s modernizací stanic a zastávek, trakčního vedení a také staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. SŽDC počítá na všech úsecích také se zavedením střídavé trakce, s výjimkou trati mezi Brnem a Blanskem, kde tato trakce už je. Jedním z cílů rekonstrukce je rovněž zvýšení propustnosti dlouhých mezistaničních úseků. To by se podle SŽDC mělo příznivě projevit především při plánovaných výlukách některých z úsekových kolejí. Na trati z Ústí nad Orlicí do Brandýsa nad Orlicí, který dosud neprošel žádnou modernizací, plánují železničáři také zřízení elektronického zabezpečovacího zařízení.

SŽDC aktuálně dokončilo sestavování záměrů projektů jednotlivých staveb, nyní státní organizaci čeká výběr projektanta a zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Financování staveb by podle SŽDC mělo být zajištěno kombinací národních zdrojů a investičního úvěru Evropské investiční banky (EIB). Na některých tratích SŽDC využije také příspěvek z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).