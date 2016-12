Ilustrační foto - Syrští povstalci podporovaní Tureckem dnes ráno získali kontrolu nad severosyrským městečkem Dábik, které dosud ovládalo radikální hnutí Islámský stát (IS)

Ilustrační foto - Syrští povstalci podporovaní Tureckem dnes ráno získali kontrolu nad severosyrským městečkem Dábik, které dosud ovládalo radikální hnutí Islámský stát (IS) ČTK/AP/neuveden

Damašek - Část syrských povstalců údajně zváží vypovězení od pátku platného příměří v zemi. Tvrdí, že vláda v Damašku a její spojenci klid zbraní porušují. Damašek v posledních hodinách dál útočí na povstalecké organizace, které považuje za teroristické a na něž se prý dohoda o příměří nevztahuje.

"Pokračující porušování (příměří) ze strany režimu a bombardování a pokusy útočit na oblasti pod kontrolou revolučních frakcí učiní dohodu (o příměří) neplatnou," stojí v prohlášení několika zatím neupřesněných povstaleckých skupin citovaných agenturou Reuters.

Dokument tvrdí, že se vládní síly a jejich spojenci snaží prosadit svůj další postup zejména v oblasti severozápadně od metropole Damašku. Opoziční aktivisté ze Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) dnes ale oznámili, že příměří je z velké části dodržováno. SOHR dění v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v Sýrii síť informátorů.

Rebelové v prohlášení uvedli, že to vypadá, jakoby vláda a opozice podepsaly dvě různé verze dohody o příměří. V jedné prý chybí řada zásadních, ale neupřesněných bodů, o nichž nelze vyjednávat.

Podle Damašku a Moskvy nejsou součástí dohody radikálové z organizací označovaných za teroristické, jako je například Fronta dobytí Sýrie (dříve zvaná Fronta An-Nusra). Několik povstaleckých předáků ale tvrdí, že se dohoda vztahuje i na Frontu dobytí Sýrie.

Režim syrského prezidenta Bašára Asada dostává v boji s rebely pomoc od Ruska a Íránu. Různé protivládní povstalecké organizace zase podporovaly či stále podporují západní státy jako USA, ale i Turecko a monarchie Perského zálivu.

Rada bezpečnosti OSN by dnes mohla hlasovat o ruském návrhu rezoluce na podporu syrského příměří, jehož garantem je právě Rusko spolu s Tureckem. Pokud příměří vydrží, svolalo by Rusko rádo už na leden do kazašské Astany mírové rozhovory.

Válka v Sýrii zuří již téměř šest let. Podle posledních údajů si vyžádala více než 300.000 obětí a způsobila také milionovou migrační vlnu.