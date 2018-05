Damašek - Útok teroristické organizace Islámský stát (IS) na poušti v centrální Sýrii si dnes vyžádal nejméně 26 lidských životů mezi příslušníky provládních sil. S odkazem na exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR) o tom informovala agentura AFP.

"Nejméně 26 režimních vojáků a jejich spojenců bylo zabito při útoku IS na jejich pozice v syrské Bádiji," uvedla SOHR. Bádija je rozlehlá poušť, která sahá od centrální Sýrie po východní hranici s Irákem, kde místy stále operuje IS.

Příslušníci samozvaného Islámského státu měli v roce 2014 pod kontrolou skoro polovinu Sýrie a třetinu Iráku. Z mešity v iráckém Mosulu pak vyhlásil jeho vůdce na tomto území chalífát.

V Iráku byli členové IS poraženi loni, v Sýrii jsou zbytky oddílů ještě ve dvou pouštních oblastech na východě, uvedla agentura Reuters. Další skupina, která se k IS hlásí, drží menší území na syrském severozápadě. V pondělí syrská armáda oznámila, že obnovila plnou kontrolu nad Damaškem a jeho okolím, včetně oblasti kontrolované IS, jižně od hlavního města.