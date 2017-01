Damašek - Na syrských mírových rozhovorech budou Sýrii zastupovat její vyslanec při OSN a vojenská delegace. Oznámila to dnes agentura AP. Jednání začnou v Kazachstánu 23. ledna a opozice svou delegaci ještě sestavuje. Jedna z hlavních opozičních skupin Ahrár aš-Šám nicméně již dnes oznámila, že do Astany nepojede.

Podle syrského zdroje, na nějž se odvolává AP, povede syrskou vládní delegaci syrský velvyslanec při OSN Bašár Džaafarí, který za Damašek jednal i v předchozích rozhovorech organizovaných OSN.

Opozice k rozhovorům vyšle i zástupce skupin, které bojují proti režimu v Damašku. Tento týden oznámil Muhammad Allúš ze skupiny Džajš al-Islám, že opoziční delegaci povede on. O dalším složení se jedná. Jedna z hlavních opozičních skupin Ahrár aš-Šám dnes oznámila, že se jednání nezúčastní. Důvodem je podle ní mimo jiné fakt, že příměří v Sýrii není dostatečně dodržováno. Konkrétně zmínila zejména strategické údolí Barada nedaleko Damašku, které mají pod kontrolou povstalci a které je terčem neustálého ostřelování. Rebelové rovněž uvedli, že v zemi pokračují i ruské letecké údery.

Ahrár aš-Šám vznikla v roce 2011 a placena je údajně ze zemí kolem Perského zálivu a z Turecka. Přítomna je na severu země a v Damašku. Původně radikálně salafistická organizace se v poslední době prezentuje jako umírněná.

Zatím není jasné, zda budou zástupci obou stran jednat přímo, nebo s pomocí prostředníků. Rozhovory pomohlo zorganizovat Rusko a Turecko a také Írán. Rusko by nebylo proti tomu, aby se do rozhovorů zapojili i zástupci budoucí americké administrativy, s čímž ale Teherán nesouhlasí.

Dalšími možnými účastníky jsou Saúdská Arábie a Katar, tedy země, které podporovaly některé z povstaleckých skupin. Náměstek syrského ministra zahraničí Fajsal Mikdád k tomu ale řekl, že o tom bude možné uvažovat, až tyto země přestanou podporovat radikály. "Až Katar a Saúdská Arábie přestanou podporovat terorismus, budeme se bavit o jejich účasti v rozhovorech," sdělil Mikdád.

Podmínky pro rozhovory vznikly porážkou opozice v Halabu (Aleppu) v prosinci a dojednáním příměří, které platí od 30. prosince. Z několika míst Sýrie, hlavně z okolí Damašku a z Dajr az-Zauru, jsou ale stále hlášeny boje. Organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR) oznámila, že ve městě Dajr az-Zaur dnes střety dále zesílily.

Radikálové z Islámského státu (IS) drží dvě třetiny města, ale armáda bojuje o udržení vojenského letiště a okolí. Podle SOHR se snaží lidé z IS ztěžovat zaměřování cílů letectvu pálením pneumatik a barelů s naftou. SOHR také získala informaci, že IS zavraždil deset lidí, kteří bojovali na straně vojska. IS začal ofenzivu proti armádě v neděli a snaží se získat zbylou třetinu města včetně základny. V postupu mu brání syrské a ruské letectvo.

Útoky na islamisty v Dajr az-Zauru režim nepovažuje za porušování příměří. Již na konci prosince bylo totiž řečeno, že se klid zbraní nevztahuje na radikální skupiny jako je Islámský stát a Fronta dobytí Sýrie (bývalá Fronta An-Nusra).