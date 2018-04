Washington/Moskva/Damašek - Syrská armáda má pod kontrolou město Dúmá u Damašku. Oznámil to dnes ruský generálmajor Jurij Jevtušenko, jehož citovaly ruské agentury. Dúmá byla posledním útočištěm povstalců působících v blízkosti syrské metropole. Syrská vláda tak podle Ruska ukončila boj o východní Ghútu, v níž je Dúmá největším městem.

Boje začaly v polovině února a o život v nich přišly stovky lidí. Dúmá byla 7. dubna terčem útoku, při němž byly podle opozice použity chemické zbraně. Sýrii za to hrozí odveta, kterou připravuje americký prezident Donald Trump a spojenci USA.

Generál Jevtušenko řekl, že nad Dúmou vlaje syrská státní vlajka. Agentura RIA Novosti oznámila, že Rusko do Dúmy poslalo vojenské policisty, kteří zajistí pořádek a předání města do rukou syrských úřadů.

Svět napjatě očekává, zda Bílý dům naplní svou pohrůžku raketovým úderem proti Sýrii, který by měl být trestem za údajný chemický útok syrské armády v povstalecké enklávě Dúmá u Damašku. Rusko před vojenskou akcí varuje, Sýrie údajně vyklízí možné vojenské cíle. Bolívie požádala, aby se dnes krizí zabývala na uzavřeném zasedání Rada bezpečnosti OSN.

Přestože prezident Donald Trump ve středečním twitterovém vzkazu do Moskvy raketový útok ohlásil, americký Pentagon dal na vědomí, že situaci zatím analyzuje a zkoumá zpravodajské informace. Podle své mluvčí zatím Trump konkrétní časový plán akce nestanovil a v úvahu připadá kromě raketového útoku řada možností včetně nevojenských. Na důkazech o odpovědnosti režimu Bašára Asada prý ministerstvo obrany USA teprve pracuje, podle agentury Reuters zřejmě stoprocentní jistotu nemá.

Rusko chemický útok Damašku popírá. Moskva tvrdí, že vyhrocenou situaci navzdory slovním přestřelkám konzultuje s velením americké armády a prostřednictvím Turecka i se Severoatlantickou aliancí. Izrael se připravuje na možný vojenský útok ze Sýrie nebo Íránu, přestože prý není příliš pravděpodobný.

V samotné Dúmě podle ruských novinářů panuje klid. Ruská armáda má dnes do města vyslat policejní jednotku, která tam má zajišťovat bezpečnost a pořádek.

Kommersant: Rusko od USA očekává informace o cílech úderu v Sýrii

Rusko očekává, že od Pentagonu dostane koordináty cílů případného úderu americké armády v Sýrii, aby byla vyloučena i teoretická možnost ruských ztrát. Napsal to dnes ruský list Kommersant. V desítkách objektů syrské armádní infrastruktury podle ruského listu působí důstojníci ruské armády.

Spojené státy předaly Moskvě seznam cílů loni v dubnu před útokem 59 raket Tomahawk na syrskou leteckou základnu Šajrát nedaleko Homsu, napsal ruský deník. Totéž podle něj očekávají v Moskvě i nyní. Pokud by snad při americkém útoku byly zasaženy ruské základny v Sýrii Tartús a Hmímím, skončilo by to podle ruských generálů "katastrofou".

Aby demonstrovalo své odhodlání čelit případnému americkému útoku, vymezilo velení ruského vojenského námořnictva zónu při syrském pobřeží, kdy v období do 26. dubna provádí cvičné střelby, uvedl Kommersant. V oblasti nyní operuje patnáct ruských vojenských lodí a podpůrných plavidel. Jsou mezi nimi fregaty Admiral Grigorovič a Admiral Essen s křídlatými raketami Kalibr na palubě a dieselové ponorky Varšavjanka a jaderné ponorky Ščuka-B se stejnou výzbrojí.

Do oblasti byly kromě toho převeleny speciální letouny Il-38N schopné vyhledávat ponorky protivníka, napsal Kommersant. S pomocí pozemních radarů a výzvědných letounů A-50 ruská armáda sleduje manévry amerického torpédoborce USS Donald Cook, který operuje ve východním Středomoří. Ve stavu bojové pohotovosti jsou protiraketové systémy S-400 Triumf a Pancir, které chrání základny Tartús a Hmímím.

Rusko může v odvetě za útok na Sýrii ohrozit britskou základnu

Ruská odveta za případný útok na Sýrii může ohrozit britskou vojenskou základnu na Kypru. Upozornil na to dnes list The Times. Ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin v úterý řekl, že pokud Američané zaútočí, pak Rusko rakety sestřelí a zaútočí i na odpalovací místa. Britský generál Richard Barrons řekl, že je to pohrůžka válkou a znamená to, že Rusko je připraveno potopit lodě, útočit na ponorky a sestřelit letadla. Rusko začalo přesouvat své lodě ze základny v Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k americké bojové lodi, napsal britský list.

Británie se chce stejně jako Francie k případnému americkému útoku připojit. Má jít o odvetu za údajný chemický útok na syrskou Dúmu. USA a syrská opozice útok připsaly damašskému režimu, Rusko tvrdí, že je třeba věc nejprve vyšetřit.

Británie má na kyperské základně Akrotiri kromě jiného osm bojových letadel Tornado s doletem 3900 kilometrů. V blízkosti je rovněž šest britských stíhaček Typhoon se střelami typu vzduch-vzduch, které mají útočící stroje chránit před nepřátelskou palbou.

Největším nebezpečím pro lodě, letadla a ponorky je podle The Times obranný raketový systém S-400, který má Rusko v Sýrii.

Vojenský odborník Michael Fabey řekl, že americká válečná loď Donald Cook, která je ve východním Středomoří, je dobře vyzbrojená a její posádka dobře připravená na to, aby čelila případným protiraketám. Je to ale podle něj poprvé za generaci, kdy hrozí konflikt, při němž je Rusko připraveno použít své lodě i pozemní vojenskou techniku k vojenskému střetu na moři s USA a jejich spojenci.

The Times napsal, že syrská armáda vyklidila svá velitelství v Damašku. Odvezla odtud personál i zbraně. Své lidi odváží také spojenecký Hizballáh z pozic poblíž syrských vojenských základen na západě Sýrie.

Podle satelitních snímků Rusko přesunulo své námořní lodě ze základny v syrském Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k pozicím americké válečné lodi Donald Cook.