Praha - Před rokem měl již touto dobou skifař Ondřej Synek nejdůležitější závod sezony za sebou, letos se na něj teprve chystá a ještě měsíc bude. Mistrovství světa se totiž uskuteční až na přelomu září a října v USA, takže nejlepší český veslař historie musel program přípravy lehce upravit. Po tradičním soustředění v Livignu bude trénovat v Praze, pak se na dva týdny přesune na Slapy a v polovině září odletí na Floridu.

"Je to tím trochu specifické. Normálně bychom teď odjížděli na mistrovství světa a místo toho budeme ještě měsíc v přípravě. Už jsem to ale několikrát zažil a dokážu se s tím vyrovnat," řekl Synek.

Před sedmi lety se MS konalo na Novém Zélandu dokonce až na začátku listopadu a Synek na něm získal první ze čtyř titulů světového šampiona. "Normálně bychom s rodinou v září vyrazili do tepla na dovolenou, takhle to budeme muset posunout do října," pousmál se.

Čtyřiatřicetiletý veslař má za sebou hlavní část přípravy na MS, trénink ve vysokohorském prostředí. "Zvládnul jsem toho dost a myslím, že jsme natrénovali dobře. Víceméně je to pořád stejné. Důležité je to nepřehnat, nic nepodcenit, zůstat zdravý a pak vše šlape. Model přípravy máme za ta léta stejný a zajetý," uvedl Synek.

V Livignu se s ním připravovala i dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic. Společně vyrazili i na Piz Julier, více než 3000 metrů vysokou horu nad Svatým Mořicem. "A bylo to super," řekl Synek, který se v průběhu soustředění tradičně fotil i se zvířaty na loukách. Jen tentokrát vyměnil krávy za osly.

V Itálii se připravoval již poněkolikáté. "Nerad cestuji, nemám rád inovace a novinky, takže jsem rád, když vím, co mě čeká. Kam si mám dát loď a další věci. Nemám rád, když musím v novém prostředí vše objevovat a týden mi trvá, než se s tím sžiju," vysvětlil Synek, proč do Livigna rád jezdí.

Na MS si ale na nové prostředí bude muset zvykat. V Sarasotě na Floridě ještě nikdy nezávodil. "Je to nově vybudovaný areál, který Američané používají jako tréninkové centrum. Myslím si, že to tam bude skvělé. Veslování je tam populární a na univerzitách hodně rozšířený sport. Navíc budou pořádat mistrovství světa po více než dvaceti letech a už teď tím hodně žijí. Dost to propagují na sociálních sítích," řekl rodák z Brandýsa nad Labem.

Posunutý termín šampionátu mu nevadí s ohledem na počasí. "Teď bychom se tam upekli. Koukal jsem, že nyní je tam 35 stupňů a v noci třicet. Doufám, že za měsíc tam bude o pár stupňů méně," uvedl Synek, pro kterého je ideální teplota kolem 23 stupňů Celsia.

Synek se postaví na start mistrovství jako obhájce titulu a třetí muž z loňských olympijských her. Zároveň se bude snažit napravit dojem z posledního nevydařeného startu ve Světovém poháru, kdy v Lucernu dojel až šestý. Ve Švýcarsku se ve skvělém světle představil Robert Manson z Nového Zélandu, který letos nahradil odpočívajícího krajana Mahého Drysdala.

"Myslel jsem si, že jsem se jednoho Novozélanďana zbavil a bude to dobré, a on přišel druhý a možná i lepší. Určitě je ale porazitelný jako každý. Zažil jsem několik sezon, kdy se mi v průběhu roku tolik nedařilo a mistrovství pak dopadlo dobře. Uvidíme, jak to půjde letos. Docela si věřím a myslím, že natrénováno mám dobře," dodal Synek, jenž se v květnu v Račicích stal evropským šampionem.