Lucern (Švýcarsko) - Skifař Ondřej Synek skončil na Světovém poháru v Lucernu šestý. Čtyřnásobný mistr světa ve finále na soupeře nestačil a dojel poslední. Suverénním vítězem se stal Robert Manson z Nového Zélandu, který zopakoval prvenství z červnového závodu v Poznani. Odpoledne pojede finále ještě dvojskif lehkých vah Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil.

Synek se představil ve Švýcarsku v letošním Světovém poháru poprvé, předchozí díly v Bělehradu a Poznani vynechal. V květnu ovládl v Račicích počtvrté mistrovství Evropy na skifu, ale první start v této sezoně elitního veslařského seriálu mu nevyšel.

"Prostě to nebyl můj den. Byl jsem úplně bez energie. Vůbec nevím proč. Jako to šlo včera lehce, tak dnes to bylo od startu těžké a trápil jsem se," uvedl na svém webu Synek, který si v sobotním semifinále pohlídal postup z druhého místa za Mansonem.

Ve finále se v polovině dvoukilometrové trati držel na čtvrtém místě, ale na vedoucího Mansona už měl ztrátu tři a půl sekundy. V dalším průběhu se propadal dozadu a cílem projel rezignovaně 13 sekund za vítězem.

Manson v této sezoně nahradil v novozélandském týmu na skifu odpočívající hvězdu Mahého Drysdalea a příležitost chytil za pačesy. V Poznani časem 6:30,74 překonal Drysdaleův nejlepší světový čas mezi skifaři a v Lucernu přidal další úspěch. Druhého Kubánce Ángela Fourniera porazil o téměř čtyři sekundy.

"Na první pětistovce to nebylo nic moc, cítil jsem se trochu ztěžka. Ale pak jsem chytil rytmus," řekl Manson, který před osmi lety na mistrovství světa do 23 let v Račicích vybojoval zlato na dvojskifu. Dvě vítězství v SP nepřeceňuje. "Řekl bych, že před mistrovstvím světa všichni zrychlí, takže se teď musím vrátit k poctivé práci," uvedl sedmadvacetiletý veslař. Světový šampionát se uskuteční na přelomu září a října v Sarasotě.

Výsledky SP ve veslování v Lucernu (Švýcarsko):

Muži:

Skif: 1. Manson (N. Zél.) 6:49,08, 2. Fournier (Kuba) 6:52,94, 3. Ščarbačenja (Běl.) 6:55,00, ...6. Synek (ČR) 7:02,29.

Dvojskif: 1. Storey, Harris (N. Zél.) 6:10,99, ...finále C: 4. Melichar, Klang (ČR) 6:32,28.

Dvojka bez korm.: 1. Hunter, Murray (N. Zél.) 6:34,50, ...finále B: 3. Podrazil, Helešic (ČR) 6:45,88.

Párová čtyřka: 1. Litva 5:48,72.

Ženy:

Skif: 1. Gmelinová (Švýc.) 7:25,22, ...finále C: 3. L. Žabová (ČR) 7:53,58.