Praha - Veslařské hvězdy minulosti, současnosti a zřejmě i budoucnosti se brzy ráno sešly v jedné lodi na Vltavě. Společně s nejlepším veslařem české historie Ondřejem Synkem totiž do osmiveslice usedli například olympijský vítěz a prezident Mezinárodní veslařské federace Jean-Christophe Rolland z Francie, pětinásobná mistryně světa Kanaďanka Tricia Smithová nebo největší současný sok českého skifaře Robbie Manson z Nového Zélandu.

V lodi nechyběli ani šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval nebo předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček. "Je to výjimečná událost a zkušenost, která se nejspíš nikdy nebude opakovat. Jsem poctěn, že si všichni přivstali a měli jsme možnost se projet," uvedl Kejval v tiskové zprávě.

Hvězdná posádka se mohla na Vltavě potkat proto, že se v těchto dnech v Praze koná Valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů. "Sice jsem musel brzy vstávat, ale bylo to skvělý. Měl jsem z toho strach, že se to bude houpat ze strany na stranu, že to vůbec nepojede, ale bylo to super, celkem to odsejpalo a parádně jsem se projeli," liboval si Synek po zhruba dvacetiminutové projížďce, která odstartovala krátce po sedmé hodině ráno.