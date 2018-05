Praha - Elitní skifař Ondřej Synek má za sebou přípravu na osmnáctou sezonu ve světě vrcholového sportu. Udělal v ní v podstatě jedinou, ale přitom zásadní změnu. Už nedře do úmoru jako v předchozích letech, ale dává větší prostor regeneraci a odpočinku. Věří, že i touto cestou uspěje v září na světovém šampionátu v Plovdivu, který je v sezoně jeho hlavním cílem. Obětoval kvůli tomu i start na mistrovství Evropy, ale třeba také na tradičních Primátorkách a mistrovství České republiky. Synek potvrdil, že chce závodit minimálně do olympijských her, jež uspořádá za dva roky Tokio. Láká ho ale i domácí MS 2022 v Račicích.

"Uvědomil jsem si, jak každým rokem stárnu, proto jsme upravili trénink po stránce regenerace a odpočinku. Je to pro mě novinka, s níž se snažím sžít, ale zároveň začínám zjišťovat, že díky tomu mám i více volného času, což je fajn," řekl Synek na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Hlavní část denního tréninku ale zůstala. "Jsem pořád schopný normálně odtrénovat hlavní fázi na 100 procent. Pořád jsem rychlý, ale kdybych měl jít odpoledne na druhou a případně třetí fázi, tak jsem kolikrát opravdu unavený. Buď tedy tu fázi zkrátím a není tak výživná, nebo ji vypustím a nahrazuju to třeba víc kolem. Jdu se jen vyjet na kole," přiblížil Synek.

"Myslím, že za těch 18 let jsem se natrénoval dost. Tělo si to pamatuje a těží z toho. Mám pocit, že ta výkonnost je stejná, přestože ty odpolední fáze nejsou tak intenzivní. Zjistili jsme, že je to lepší cesta, než se zrušit odpoledne a být třeba druhý den nepoužitelný," doplnil Synek.

Odhadl, že tím škrtl zhruba 20 procent najetých kilometrů. "Týká se to hlavně těch odpoledních fází, kdy jsem najížděl kilometry. Teď o víkendu jsem ale koukal na horská kola z Nového Města na Moravě a zaznělo tam, že Nino Schurter najezdí 12 tisíc kilometrů za rok, což na cyklistu není asi moc, ale vysvětlovali, že jezdí hlavně ty poctivé kilometry a k tomu pak absolvuje další trénink. Myslím, že teď to mám podobné a najezdím možná třeba jen polovinu toho, co někteří jiní," porovnal Synek.

Nejtěžší pro něho bylo přesvědčit hlavu. "Jsem celou kariéru zvyklý trénovat a makat naplno a nic neošidit. Teď se musím přesvědčovat o tom, že to bude stačit na úspěch, i když odpoledne vynechám." Trenér Milan Doleček nemá s novou tréninkovou variantou problém. "Došli jsme k tomu tak nějak vzájemnou shodou. Máme od začátku komunikativní vztah a on dobře ví, že své tělo dobře znám," uvedl Synek.

Už trenažér jim ale napověděl, že tato cesta může fungovat. "Výsledky byly v porovnání s předchozími lety hodně dobré. Myslím, že jsem dobře připravený. Uvidíme, jak to bude doopravdy, už Bělehrad by mohl naznačit," vyhlížel pětatřicetiletý Synek víkendový start Světového poháru.

"Sezonu máme zase rozházenou oproti standardu, protože mistrovství Evropy je přesunuté až na srpen v rámci Evropských her. A já se ho bohužel letos nezúčastním. Vynechám Evropu, protože jsem dal přednost přípravě na mistrovství světa, které je pro mě důležitějším vrcholem sezony," vysvětlil Synek.

Nepojede ani tradiční Primátorky a republikový šampionát. "Rozhodl jsem se proto, že se chci soustředit na ty velké závody. Nezapadá mi to do konceptu přípravy na tuto sezonu. Dřív jsem jezdil všechno a nijak mi to nevadilo, ale teď budu radši načerpávat síly. Fakt už asi nejsem nejmladší," konstatoval s úsměvem Synek.

Změna tréninkového plánu pomohla i chodu rodiny se dvěma malými dětmi. "Manželka začala pracovat, takže víc funguju i v roli táty, dělám snídani, občas rozvážím děti do školy i školky a podobně. Už to není tak, že bych jen ráno odjel na trénink a do pěti byl v loděnici," pochvaloval si Synek.

"Děti už jsou navíc ve věku, kdy zvládnou spoustu věcí samy a je s nimi sranda, takže si užíváme ten společný čas a vyrazíme třeba na rodinný výlet na kole a podobně," nastínil pětinásobný mistr světa.

Synek potvrdil, že chce závodit do Tokia, láká ho ale i MS 2022

Ostřílený veslař Ondřej Synek potvrdil, že chce závodit minimálně do olympijských her, které uspořádá za dva roky Tokio. Právě vidina olympijského zlata je pro pětatřicetiletého skifaře hnacím motorem, neboť jakožto pětinásobný mistr světa na něj stále nedosáhl. Připustil ale také, že ho láká i možnost účasti na domácím mistrovství světa v Račicích v roce 2022. A jet by tam mohl i na dvojskifu, v němž začínal.

"Chtěl bych na skifu určitě vydržet do Tokia a pokusit se o to jediné zlato, které mi chybí. To je největší výzva pro každého veslaře. Pak se rozhodnu, co a jak dál," řekl Synek na otázku ke své budoucnosti během dnešní tiskové konference v Praze.

"Velkou výzvou jsou i Račice 2022, ale pořád to jsou ještě čtyři roky, tam by mi bylo čtyřicet, což už je fakt jako hodně...," smál se Synek. "Ale i v takovém věku ještě mnozí veslují, třeba můj velký kamarád Olaf Tufte chce také ještě do Tokia, kde mu bude čtyřiačtyřicet," jmenoval Synek skvělého Nora.

"Mohu říct, že zatím se cítím dobře. Když byla olympiáda v Riu, tak jsem měl velké problémy se zády, ale ty se podařilo zažehnat, čemuž hodně pomáhá i to, že chodím cvičit. Byl jsem teď na kontrolním CT vyšetření u Pavla Koláře a speciální 3D screening by nám měl ukázat, zda se to zlepšilo. I po téhle stránce dělám hodně, aby tělo vydrželo. Rozhodně nechci odjet do sportovního důchodu na vozíku," zdůraznil Synek.

Jednou z možných variant je i přesednout do větší lodě a stát se členem nějaké posádky. "Do Tokia chci být určitě na skifu, ale dokážu si představit, že bych šel na dvojskif nebo na čtyřku. Jenže otázkou je také s kým. České veslování je teď v mužích v těžkých kategoriích trochu na ústupu," konstatoval Synek.

Právě na dvojskifu původně začínal. "Kromě skifu se mi líbí nejvíc, tak by možná nebylo špatné tu profesionální kariéru na dvojskifu zase také uzavřít... Teď ještě toho parťáka. Asi bych šel případně i k 'bidlákům', ale s těma dvouma klackama mě to přece jen baví víc a i ten pohyb je vyváženější třeba s ohledem na ta má záda," přemítal Synek.

Na zadní vrátka však myslí nejen v souvislosti s veslováním. Čeká ho obhajoba diplomové práce na téma veslování seniorů jako životní styl, připravuje se na státnice. "Je to magisterské studium na Palestře, vysoké škole tělesné výchovy a sportu, studijní obor wellness specialista. Mám z toho možná větší nervy než z úvodního závodu Světového poháru," nezastíral Synek.

"Začal jsem tu školu před pěti lety s vědomím, že veslovat nebudu věčně, i když bych se třeba rád věnoval trenéřině. Ale ten obor wellness mě zaujal a baví mě to. Není to jen o napouštění vířivek, jak se může někomu vybavit, ale zahrnuje to zdravý životní styl, pohyb, psychologii, psychiku a další věci," řekl Synek.