Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejový útočník Dominik Uher si dnes v přípravném utkání se Slovenskem v Třinci odbude premiéru v české reprezentaci. Čtyřiadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku je rád, že se dočká ve svém rodném kraji. Syn horolezce Libora Uhera už okusil NHL a připustil, že je pro něj národní tým podobným úspěchem, jako bylo pro otce zdolání druhé nejvyšší hory světa K2.

"Je to největší úspěch v kariéře, když neberu ty dva zápasy v NHL. Reprezentovat svoji zemi, to je nejvíc, co můžete dosáhnout. V porovnání s K2 bych souhlasil," řekl Uher novinářům.

Uher se vrátil do Evropy po tříletém působení v zámořské juniorské lize WHL a dalším čtyřletém boji o NHL na farmách v AHL a ECHL. V Pittsburghu, který jej draftoval v roce 2011 v pátém kole na 144. pozici, dostal příležitost ve dvou zápasech v sezoně 2014/15.

Po sezoně strávené v pražské Spartě na prahu dalšího ročníku dostal pozvánku do národního týmu a staví ji nad krátkou zkušenost z NHL. "I když jde o přátelské utkání, tak si ceníte každého startu, když můžete hrát pro svou zemi. Je to spojené s vlastenectvím. V NHL jedete čistě na sebe. Reprezentace má větší cenu a váhu," míní Uher.

Před odchodem do zámoří strávil tři roky v mládežnických týmech Třince. "To, že se hraje zrovna v Třinci, je třešnička na dortu. Rodiče a kamarádi mají příležitost se na mě jít podívat," těší Uhra. "Sice nejsem odchovanec Třince, ale strávil jsem tu tři roky, mám tu hodně kamarádů. Chodil jsem tu na základní školu i pak na střední. Vždycky je to zvláštní, když se vracíte domů a hrajete tu před kamarády."

Po návratu do české extraligy Uhra příjemně překvapila její kvalita. "Bylo vidět i letos, kolik hráčů z ní podepsalo do NHL. Kvalitou hokeje, tím, že jsou tu starší hráči, je vyspělejší. Na farmě jsou to mladí kluci, kteří hodně bruslí, hrají fyzicky. Extraliga mi loni hodně dala a pořád mi má ještě dost dát, učím se od starším hráčů jako Vrána nebo Hlinka. To jsou hokejisti, kteří dřou a ještě mají strašně moc hokejovosti," uvedl.

Pro Uhra nebylo loni lehké rozhodování, zda zamířit do Evropy. "Ta šance na NHL je vždycky, nikdy nevíte, kolik se zraní hráčů, že chytnete formu a dostanete se nahoru. Když jsem ale viděl tu konkurenci a hráče, kteří začali na farmě. Ať už to byl Jake Guentzel, který pak vyhrál v gólech play off. Nebo Carter Rowney, Josh Archibald... Pak už jsem si říkal, že ta šance je malinká. Že každý rok přicházejí noví hráči, kteří mají větší potenciál," líčil.

Rozhodl se, že dál v AHL bojovat nebude. "Hrajete tři zápasy ve třech dnech, když už jste ale tam třetí čtvrtý rok a vidíte hráče, kteří už hrají lépe než vy, tak si řeknete, že to chce nějaký restart. Než tam sedět ve čtvrté lajně, tak bylo lepší jít do Sparty, kde mohu oživit kariéru," prohlásil.

V Pittsburghu, který vyhrál v posledních dvou letech Stanleyův pohár, je velká konkurence. "Klukům jsem to přál. Kladete si otázku, co jste měl udělat jinak, abyste byl úspěšný. Ale tak to je, každému nadělil bůh talent trošku jinak. Odcházel jsem s čistým svědomím, přicházeli tam šikovnější kluci. Hlavně mladí hráči, kteří předváděli obrovskou práci v play off. Dělají to dobře, věřím, že by to letos mohli zopakovat."

Jeho otec, který zdolal K2 považovanou za nejtěžší horu světa v roce 2007, je pro něj sportovním vzorem. "Jsem obrovsky hrdý, jak se vypracoval. Když jsem byl malý, začínal jako automechanik, pak ze dne na den se rozhodl, že bude lozit po horách. Po práci se sebral, šel běhat nebo jel na kole," uvedl Uher.

"Šel si svou cestou, v tom je obrovský vzor, snažím se ho napodobit. Je krása i ty osmitisícovky, které zdolal potom. Už mu přibývá věk, měl pád v Tatrách, který ovlivnil jeho zdraví, ale může být pyšný na to, jak se vypracoval," doplnil na adresu pokořitele čtyř osmitisícových vrcholů.

S otcem by rád někdy absolvoval horský dálkový pochod Beskydská sedmička. "Strašně by mě to lákalo, ale vždy se kryje s přípravou a sezonou, ale doufám, že si to jednou budu moct zajít. Snad na to budu připravený. Zajímá to víc a víc lidí, chtějí vědět, kam se sami posunou. Lákalo by mě to," dodal Uher.