Praha - Záložník Jan Sýkora pomohl fotbalistům Slavie gólem k důležité výhře 3:1 na hřišti vršovického rivala Bohemians 1905. Český reprezentant věří, že Pražané už do konce sezony nepustí vedení v první lize a oslaví mistrovský titul.

Slávisté naplno využili odpolední zaváhání Plzně v Jablonci a po 27. kole mají na obhájce titulu v čele tabulky dvoubodový náskok. "Určitě jsme ten zápas sledovali, ale věděli jsme, že se musíme soustředit hlavně na náš výkon, a že když to nezvládneme, tak bude úplně jedno, jestli Plzeň remizovala, nebo ne. Snažili jsme se koncentrovat a jsme rádi, že nám to vyšlo," řekl Sýkora novinářům.

"Poslední tři kola určitě těžká budou, ale myslím, že máme kabinu plnou zkušených hráčů, kteří už něco dokázali. Tlak na sebe můžeme vytvořit jenom sami. Nemáme typy v kabině, kterým by to nohy svazovalo, což je jedině dobře. Doufám, že to zvládneme," doplnil třiadvacetiletý fotbalista.

Těší ho, že hráče Slavie nepoložily minulé nepovedené duely s Jabloncem (1:1) a se Zlínem v domácím poháru (0:1). "I když se nám ty dva zápasy herně nepovedly, neztráceli jsme hlavu a zkušení hráči to dokázali usměrnit v kabině. Kvalitně jsme se připravili na zápas s Bohemkou a myslím, že to dneska bylo vidět," uvedl Sýkora.

"Jednoznačnými lídry jsou Přéma Kovář, Jirka Bílek a Milan Škoda. Ti se o to starají a pak se k tomu přidali kluci jako Pepa Hušbauer a další. Myslím, že máme super partu v kabině a že se nám to podařilo nějak usměrnit," přidal bývalý hráč Liberce, Brna či Sparty.

V Ďolíčku v 82. minutě pečetil výhru hostů slabší pravou nohou. "Rozmýšlel jsem se, jestli si to mám zpracovat do vápna, nebo si počkat. Trefil jsem to takhle halfvolejem. Asi kdybych to kopal desetkrát, tak bych to trefil jenom jednou, ale jsem rád, že mi to vyšlo," těšilo Sýkoru.