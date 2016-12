Praha - Životní půlrok má za sebou fotbalista Jan Sýkora. Dvaadvacetiletý univerzál se poprvé v kariéře dostal do dospělé reprezentace, hattrickem v odvetě závěrečného předkola pomohl Liberci do skupiny Evropské ligy a tam se hned v prvním utkání na půdě Karabachu blýskl nejrychlejším gólem historie soutěže. Sýkora věří, že se bude v příštím roce dál zlepšovat, ať už to bude v jakémkoliv dresu.

"Mám za sebou nejlepší půlrok v kariéře. Na začátku podzimu se mi povedlo hodně zápasů. Góly hlavně v Evropské lize, pozvánka do národního týmu. Jen ten konec se trochu zasekl. Mě ze sestavy vyřadila nemoc a nedařilo se nám (Liberci) ani jako týmu," řekl novinářům Sýkora.

Do formy mu pomohlo, že Liberec hrál na začátku podzimu výborný fotbal. "V letní přípravě jsem se naopak právě necítil nejlíp, v topu, ale jak jsme začali hrát ta předkola té Evropy, tak tam už jsem cítil, že to bude dobré. Že když se nám bude dařit, půjdu nahoru i já, což se potvrdilo a jsem za to hrozně rád," podotkl liberecký bek či záložník.

"Před startem sezony jsem vůbec nic neměnil, protože jsem věděl, že to vše, co dělám, dělám správně, jen že musím počkat, až si to vše sedne. Jsem rád, že jsem v tom vytrval, a tohle byla odměna," dodal Sýkora.

S příchodem nového reprezentačního trenéra Karla Jarolíma se poprvé podíval do seniorského národního týmu. "Už minulý půlrok jsem si říkal, že teď mám do reprezentace určitě nejblíže, co jsem kdy měl. Jsem rád, že jsem si o to těmi podzimními výkony řekl. Bylo to i tím, že tam přišel nový trenér," podotkl autor pěti ligových branek.

"Užíval jsem si každý sraz, každý trénink, co jsem mohl být s kluky. Jelikož jsem tam většinu kluků znal, cítil jsem se hrozně dobře. Myslím, že je tam teď dobrá parta, že je to nastavené dobře," doplnil.

Úplně nejvíc si zatím cení toho, že na půdě Karabachu vstřelil v čase 10,69 sekundy nejrychlejší gól Evropské ligy. "Protože už budu ve statistikách vlastně do konce života. A i až tady nebudu, bude se říkat, že jsem dal jeden z nejrychlejších gólů v Evropě. To považuji za největší událost mé kariéry," řekl aktuálně jeden z nejžádanějších českých hráčů.

Díky povedenému podzimu o něj projevily zájem nejlepší tři české kluby Plzeň, Slavia a Sparta. "Tohle každého hráče potěší. Jsem za to hrozně rád. Celou dobu, co hraju fotbal, jsem si přál, aby tyhle okamžiky v mé kariéře byly. Teď si to hrozně užívám, je to jen odraz mé práce," řekl.

"Chtěl jsem se vrýt do paměti lidí v Česku nebo ve světě, to se mi povedlo. Doufám, že to nebyl nějaký můj takovýhle poslední skok, doufám, že toho bude ještě co nejvíc a že se bude dál zlepšovat," uvedl.

O případném novém působišti se nerozhoduje na základě peněz. "Na tuhle stránku vehementně nekoukám. Ještě nejsem ve věku, kdy chci jít do klubu, kde bych vydělal nejvíc peněz. Chci do klubu, kde budu mít šanci ještě víc vyrůst a třeba se připravit na zahraniční angažmá," dodal rodák z Plzně.